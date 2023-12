Setkat se s přítelem z mládí, vidět ještě jednou západ slunce nebo třeba navštívit zoologickou zahradu. To jsou poměrně splnitelná přání. Ovšem, jak pro koho. Mnoho lidí si je na sklonku svého života kvůli nemoci nemůže dovolit. Přesto existují ti, kterým nejsou přání ostatních lhostejná.

Sanitka přání. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

V tovačovském Domově pro seniory se jedno takové přání podařilo splnit. A posledním bylo do slova a do písmene. Klient krátce na to zemřel.

„Už delší dobu jsem sledovala na sociálních sítích projekt Sanitka přání, který mě velmi nadchl, protože se hodně zajímám o paliativní péči. Tento projekt je určen pro osoby v terminálním stádiu života. Zjistila jsem, že i u nás v domově je spousta seniorů, kteří by se chtěli někam podívat, ale nemohou, protože jsou upoutaní na lůžko,“ líčí zdravotní sestra z Domova pro seniory v Tovačově Michaela Roháčová.

VIDEO: V Přerově se po rekonstrukci otevřela Ornitologická stanice

Časem objevila klienta Františka, který se jí svěřil se svým přáním. Toužil navštívit svou těžce nemocnou sestru, která byla umístěna v hospici na Svatém Kopečku. „Než jsme však stihli všechno potřebné vyřídit, jeho sestra zemřela, a tak se chtěl pan František zúčastnit alespoň jejího pohřbu, který se konal v Kojetíně,“ popisuje Michaela Roháčová.

Sanitka přání vyjela 25. října do Tovačova, kde posádka na speciální lůžko přemístila pana Františka a převezla na smuteční obřad.

VÁNOČNÍ ANKETA: Nominujte nejkrásnější vánoční strom z Přerovska

„Upřímně, byla jsem z toho trochu nervózní, aby všechno hladce proběhlo. Po návratu bylo vidět, že pan František prožívá hodně emocí. Byl velice šťastný, že tam mohl být, ale samozřejmě i smutný z té události. Celkově jsem však měla dobrý pocit z toho, že si splnil na sklonku života něco, co si velmi přál. Mnohokrát nám za to děkoval. Velké díky však patří Sanitce přání za profesionální, milý a vstřícný přístup. Za to, co pro ostatní dělají,“ nešetří pochvalou Michaela Roháčová, která věří, že žlutá Sanitka přání nepřijela do Tovačova naposledy.

Doufá ve spolupráci i v dalších letech. Už teď se poohlíží po dalším klientovi, kterému by mohla v závěru života splnit jeho sen.