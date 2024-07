Pohostinství U Jelena provozuje už třetím rokem David Odstrčil s manželkou Lucií. Nabídka na natáčení je nejprve zaskočila. O tom, že někdo přihlásil jejich restauraci do známé televizní show, totiž neměl ani jeden z nich tušení.

„Zavolali mi a řekli, že se k nim dostala naše přihláška do Ano, šéfe! a jestli máme o natáčení stále zájem. Byl to docela šok, protože jsme se nikam nehlásili. Když už k tomu ale došlo, tak jsme na to kývli. Míváme obvykle špatnou zimní sezonu, takže jsme si říkali, že by nám to mohlo pomoct,“ vyprávěl David Odstrčil.

Aby se natáčení v drahotušském podniku mohlo uskutečnit, bylo nutné projít castingem. „Nejdřív k nám přijely na návštěvu dvě dámy z televize. Všechno si prošly, nafotily, ochutnaly u nás jídlo a natočily si mě, jak vydávám v kuchyni. Takhle to udělaly u všech přihlášených restaurací a poté vyhodnotily, kde by se pořad mohl natáčet. No a my jsme se nakonec dostali až do finálního výběru,“ popsal provozovatel.

Pohlreich? Přátelský člověk

Samotné natáčení probíhalo od 21. do 24. července. Do restaurace U Jelena tentokrát se štábem dorazil i obávaný šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. „Jako v každém díle si i u nás nejprve objednal něco z jídelního lístku. Jenže když máte obsluhovat takovou personu a do toho je vám v patách kamera, děláte školácké chyby, které by se vám normálně nestávaly,“ líčil David Odstrčil, který jídla sám připravuje.

Natáčecí dny byly pro majitele i další personál poměrně náročné. Každý den byli v práci od sedmi ráno minimálně do půlnoci. Spolupráci se Zdeňkem Polhreichem, který má pověst kata české gastronomie, si však Odstrčilovi vychvalují. „Před kamerou byl přísný tak, jak ho známe z televize. Mimo záběry kamer se ale choval velmi přátelsky a s čímkoliv jsme potřebovali, tak nám poradil.“

Na jeho radu restaurace nyní zařazuje více čerstvých surovin, v jídelním lístku jsou teď i saláty a chystá se také proměna interiéru. „Jmenujeme se U Jelena, takže jsme se snažili mít všude paroží. Méně je ale někdy více. Na doporučení pana Polreicha chceme odstranit všechny zbytečnosti a vydat se cestou čistého designu,“ řekl David Odstrčil.

Na konci srpna se štáb s uznávaným šéfkuchařem Polreichem do restaurace U Jelena vrátí na kontrolní návštěvu. Jak dopadne, to se diváci TV Prima dovědí z vysílání, které by se mělo uskutečnit na jaře 2025. Kdo by rád věděl, zda si v Drahotuších zasloužili Pohlreichovu pověstnou nálepku, může se o tom přesvědčit na vlastní oči.

close info Zdroj: Lucie Odstrčilová zoom_in Drahotušská restaurace U Jelena se na jaře 2025 objeví v pořadu Ano, šéfe!