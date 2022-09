Někteří členové komisí se domnívají, že lidé využili slunečného počasí spíše k procházkám do přírody a k práci na zahradě. K urnám se ve velkém rozhodně nehrnuli.

„Bylo to kolem patnácti procent, teď už to může být i osmnáct. Bylo pěkné počasí, takže lidé asi vyrazili na zahrádky. Uvidíme, jestli začne více voličů chodit večer,“ řekla předsedkyně okrsku na Základní škole 1. máje Pavlína Mazurová, do kterého spadá 817 voličů.

Vhodit svůj hlas do urny se chystal také Vilém Bláha.

„Mám to v plánu. Myslím si, že by měli všichni lidé k volbám jít, protože v poslední době je to v politice hodně vyhrocené a je potřeba se k tomu postavit a začít volit normální lidi,“ uvedl jeden z hranických obyvatel.

K volbám chodí pravidelně i paní Edita u Hranic, která přišla do okrsku v budově školy.

„Vůbec jsem neměla jasno. Rozhodla jsem se před pěti minutami. Volila jsem lidi, které znám. Myslím si, že na menším městě je to běžnější, než dát hlas celé straně. Tady vidí každému do talíře,“ řekla.

Vítěz skončil v opozici

Voliči mohou vybírat z celkem devíti politických stran, koalic a hnutí. Oproti volbám, které se konaly před čtyřmi lety, je to o dva politické subjekty méně. V Hranicích se volí třiadvacet zastupitelů.

Doprava jako téma voleb v Hranicích

„Hraničtí mají možnost vybírat z následujících stran: ANO 2011, Česká strana sociálně demokratická, Hranice pro život - hnutí Zdraví Sport Prosperita, Hranice 2000, Komunistická strana Čech a Moravy, NAŠE KRÁSNÉ HRANICE, Občanská demokratická strana, PRO HRANICE, Svoboda a přímá demokracie,“ vyjmenoval vedoucí vnitřních věcí Petr Mynář z hranického Městského úřadu.

V posledních volbách, které proběhly v roce 2018, mohli lidé vybírat z 11 stran a uskupení a k volebním urnám se tehdy dostavilo 32,4 procent voličů.

Vítězem voleb v Hranicích se stalo před čtyřmi lety hnutí Otevřená radnice, které získalo 17,43 % hlasů a čtyři křesla v zastupitelstvu. Dvojciferný volební výsledek pokořily ještě čtyři další strany.

Druhé místo si na své konto připsalo hnutí ANO 2011 (14,93% se ziskem čtyř mandátů), třetí pozice patřila uskupení Naše krásné Hranice (14,39, čtyři mandáty), páté skončily Hranice pro život (11,79%, tři mandáty), šesté Hranice 2000 (11,1%, tři mandáty).

Do zastupitelstva se dostaly i strany KSČM (8,03%), KDU-ČSL (7,02%), ODS s podporou Svobodných (6,45%) a SPD (5,57%). S absolutním fiaskem se ale potýkala ČSSD, která skončila pod hranicí pěti procent a v zastupitelstvu tak neusedla.

Širší koalice

V Hranicích vznikla po volbách širší koalice - z devíti politických stran, které ve volbách uspěly, se jich na vedení města podílí hned sedm.

Vítěz voleb, hnutí Otevřená radnice, ale skončil v opozici. Křeslo starosty získala strana Naše krásné Hranice (Jiří Kudláček), post prvního místostarosty pak uskupení Hranice 2000 (Vladimír Juračka), druhým místostarostou se stal Daniel Vitonský z hnutí ANO 2011.