Pětadvacet let pracoval ve strojírenství, nyní čepuje pivo. Už skoro tři roky. Před pár dny se stal nositelem titulu Hvězda sládků, který uděluje Plzeňský Prazdroj. Řeč je o Jiřím Bernkopfovi z Hranic, majiteli hospůdky Hranický Šenk, která sídlí v prostorách bývalé Kogy.

Majitel hospůdky Hranický Šenk Jiří Bernkopf získal titul Hvězda sládků, který uděluje Plzeňský Prazdroj. | Foto: Jiří Necid

Svou éru výčepního rozjížděl snad v té nejnevhodnější době. „Začátkem roku 2020 jsem začal prostory budoucího Hranického Šenku rekonstruovat a dávat dohromady. Na jaře přišel covid a vše se zavřelo. I přesto jsem ale doufal, že po uvolnění omezení se mi to přece jen rozjet podaří,“ zavzpomínal na své začátky Jiří Bernkopf.

Hranický Šenk otevřel v polovině června 2020. Od samého začátku chtěl Jiří Bernkopf vybudovat v rodinném podniku rodinnou hospůdku. A podařilo se.

I přesto, že musel přečkat druhou vlnu covidu, kdy opět udeřily tvrdé restrikce, může si dneska říct, že se k němu za ty necelé tři roky naučili lidé chodit a jeho pivu zůstali věrní. Na štamgasty si totiž od samého počátku nemůže stěžovat. „Je to skvělý pocit, když někdo přijde do hospody a i s osazenstvem si všichni řeknou ‚ahoj‘, protože se už navzájem znají,“ usmívá se sympatický hospodský.

Byla to výzva, říká Radka z Hranic, mistryně republiky v malbě na tělo a obličej

Načepovat správně pivo ale není vůbec jednoduché, toho si byl naprosto vědom. Od samého počátku věděl, že půjde cestou kvality, aby Hraničtí nemuseli jezdit na dobré pivo do větších měst. Proto neponechal nic náhodě a šel do učení k těm nejznalejším.

„Jel jsem do Prahy na školení, kde mě učil mistr světa v čepování piva Lukáš Svoboda. Byl jsem také v mnoha pivovarech, kde jsem získal mnoho cenných zkušeností, jak o pivo správně pečovat a jak mu skutečně porozumět,“ vysvětlil hospodský, který na této strategii celý svůj podnik založil.

A vyplatilo se. Nyní se Hranický Šenk může pyšnit titulem Hvězda sládků, což je ukazatel té nejvyšší kvality čepovaného piva.

Kantorka Jana Nováková z Hranic získala titul Učitel roku Olomouckého kraje

„Hvězda sládků je nový typ hodnocení českých hospod a restaurací, zaměřený na celkovou péči o pivo. Hvězdu hospodám udělujeme vždy na jeden kalendářní rok a je garantem špičkové kvality. Dostat ji mohou opravdu jen ti nejlepší,“ uvádí na svých webových stránkách Plzeňský Prazdroj.

Této ceně však předchází obrovské úsilí. Podnik, který o tento titul usiluje, musí splňovat ta nejvyšší kriteria. „Je nutné dodržovat vše, co se týká hygieny, uskladnění piva, samozřejmě čepování a všeho dokola, ať jsou to teploty nebo mytí sklenic. Například sklo musí být vždy perfektně čisté, vychlazené a mokré,“ popsal ve zkratce Jiří Bernkopf Hvězdné desatero.

Hodnocení Plzeňského Prazdroje trvá rok a skládá se ze dvou zkoušek. Jedna zkouška spočívá v tom, že přijde technik, o kterém majitel podniku ví.

„Ten zkontroluje uskladnění piva, v jakých je podmínkách, správné teploty, čistotu skla a tak dále. Na základě tohoto zjištění dá první posudek. Pokud je kladný, tak přijde na řadu druhá část. Ta spočívá v tom, že podnik, už ale inkognito, dvakrát nebo třikrát během celého roku někdo navštíví a hodnotí kvalitu piva,“ vysvětlil čerstvý držitel Hvězdy sládků.

Senzace. Judista Bezděk sbíral body na Grand Slamu

Podle jeho slov se na získání titulu nijak zvlášť nepřipravoval, pokud jej chce někdo získat, tak ta kritéria musí zkrátka dodržovat stále.

„Cena se uděluje výhradně plzeňským hospodám, mám tu ale takzvanou soutoč více značek piv, tak jsem ani nedoufal, že bych se do té soutěže vůbec mohl dostal. O to víc si toho titulu vážím a jsem prý jediný, kdo toto ocenění na soutoči získal,“ doplnil Jiří Bernkopf, který má kromě Radegastu a Pilsner Urquell na čepu také Holbu a Poličku.

O svém úspěchu se však paradoxně nedozvěděl od vyhlašovatele soutěže. Milovníci kvalitního zlatavého moku byli rychlejší.

„Nějaký víkend tady přišla parta mladých lidí, které jsem vůbec neznal, byli tady poprvé. Od jednoho z těchto návštěvníků jsem se pak dozvěděl, že k nám šli na doporučení Plzeňského Prazdroje, že jsem na webových stránkách zaevidovaný pod Hvězdou sládků. To mě opravdu potěšilo,“ vzpomíná s úsměvem hospodský.

Zápisy do prvních tříd se na Hranicku blíží, školy chtějí zaujmout

„Je to prestižní ocenění na velmi vysoké úrovni a opravdu těch pivnic a hospod je velmi málo, zhruba 400 až 450 v celé republice. Ti zákazníci poznávají úplně jiné chutě piva a na tom záleží nejvíce,“ poznamenal.

Jak se vyrovnává majitel hospody z Hranic se současnou krizí, kdy zavírají i dlouholeté a zavedené restaurace a hospody?

„Dneska je to o tom, že ta cena piva není nízká. Ale když už opravdu lidé chtějí dát nemalé peníze za čepované pivo, tak už si vybírají, za co peníze utratí. A je to vidět i na návštěvnosti, lidé jdou za kvalitou,“ dodal na závěr majitel hospůdky Hranický Šenk Jiří Bernkopf. Na návštěvnost si prozatím stěžovat nemůže.

Držitelé Hvězdy sládků v Hranicích pro rok 2023

Hranický Šenk

Hasičárna Sparta

Restaurace Archa

Tiskárna Restaurant