O dalším pozitivně testovaném člověku v Hranicích se starosta Jiří Kudláček dozvěděl v úterý ráno z webu Olomouckého kraje.

„Bylo by logické, kdyby tuto informaci obdržel oficiálně starosta nebo bezpečnostní rada naší oblasti a to ihned po zjištění. Bylo by možné přijímat organizační ochranná opatření proti dalšímu šíření. Bohužel stát zakázal poskytovat tyto informace,“ neskrývá šéf místní radnice v oficiální reakci zklamání.

Starosta podle vlastních slov následně neuspěl s žádostí o informace u hejtmana Ladislava Oklešťka, ani na Krajské hygienické stanici. Na facebookový profil města Jiří Kudláček následně umístil znění SMS zprávy, kterou hejtmanovi odeslal.

„Vážený pane hejtmane informuji Vás, že neposkytováním těchto výše uvedených informací stát závažným způsobem brání řídícímu orgánu města, aby chránil své občany před životu nebezpečnou situací. S tímto stavem vyslovuji jako starosta Hranic a také za bezpečnostní radu města důrazný nesouhlas“.

Radnici se tak nakonec nakažený přihlásil sám.

K středečnímu poledni bylo v celém Olomouckém kraji evidováno 130 případů onemocnění COVID-19, což činilo přibližně 10% všech nakažených v republice.

Nejhůře postiženou oblastí v kraji zůstává nadále Litovelsko. Statistiky hlásily ve středu dva uzdravené pacienty.