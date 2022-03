Je zaměřené na příjem a výdej materiální a potravinové pomoci jak uprchlíkům, kteří se dostanou do Hranic, tak i lidem přímo na Ukrajině.

Centrum najdete na adrese Třída Československé armády 186, 753 01 Hranice (bývalá provozovna BONVER).

Otevřeno je pondělí až pátek od 8 do 10 hodin a od 14 do 20 hodin, v sobotu a neděli od 8 do 14 hodin.

Infolinka +420 771 236 208, +420 771 240 411. Krizová linka města Hranice +420 777 496 626 paní Konvičková.

Více informací a aktuální požadavky najdete na webu ukrajinahlep.cz.

V bývalém Bonveru v Hranicích otevřelo Centrum pomoci Ukrajině.Zdroj: Charita Hranice