Závěrem dubna se na řadě míst po celém Česku konají kulturní akce spojené s pálením čarodějnic. A město Hranice letos nebude výjimkou. „Rozhodli jsme se, že po letech tuto tradici u nás ve městě obnovíme,“ uvedl Jakub Rob, dramaturg Městských kulturních zařízení Hranice. Na co se můžete těšit?

Pálení čarodějnic v nedalekém Přerově, 30. dubna 2023 | Video: Petra Poláková - Uvírová

Pálení čarodějnic neboli Filipojakubská noc je původně pohanský svátek. Každoročně se slaví 30. dubna. V letošním roce 2024 tento den připadá na úterý.

V Hranicích se oslavy uskuteční v areálu Letního kina, který bude pro návštěvníky otevřený od 14 hodin. „Budou připravené různé atrakce, skákací hrad a hry s tematikou Harryho Pottera. O hudbu se postará DJ, který bude hrát písničky pro děti. O půl šesté se bude slavnostně zapalovat hranice,“ nastínil Jakub Rob.

Tata Bojs zahrají v Hranicích na Staré střelnici. V plánu jsou i další hvězdy

Na své si přijdou také příznivci dobré muziky. Mezi prvními se na pódiu v 17.45 představí rocková partička Jarek Filgas Band. Frontman kapely Jarek Filgas působil v populární skupině Argema i Premiér. Dalším účinkujícím je kytarista Pavel Hanus s kapelou. „Kromě Citronu v současnosti doprovázím také rockovou dračici Tanju, vystupuji s projektem Bohemian Metal Rhapsody, nebo se věnuji autorské tvorbě se svoji doprovodnou kapelou,“ prozradil na sebe Pavel Hanus, který se na pódiu objeví v 19.30 hodin.

Pálení čarodějnic v Hranicích 2024Zdroj: Městská kulturní zařízení Hranice

Hvězdou filipojakubské noci v Hranicích bude od 21.30 hodin jedna z nejlepších revivalových kapel Eagle Eye – Tarja tribute, jejichž hudba je postavená na tvorbě ledové královny Tarji Turunen. „Na koncertech často hrají i akustické verze některých skladeb z dílny této finské metalové divy a v playlistu nikdy nechybí ani hity legendární kapely Nightwish, se kterou Tarja před mnoha lety začínala,“ zmínil vedoucí kultury Městských kulturních zařízení Hranice Miroslav Raindl.

Nejlepší svářeč je z Hranic. Vyhrál soutěž, kamarádům chce pomáhat s auty

Lístky lze pořídit v předprodeji za 50 korun. Stejné vstupné zaplatí ti, kteří do areálu dorazí do 16 hodin. Poté bude možné lístky zakoupit již pouze za 100 korun. Vstupné zcela zdarma budou mít čarodějnické masky. „Ale pozor, pokud někdo dorazí jen v klobouku, jako masku to akceptovat nebudeme. Musí se skutečně jednat o kompletní kostým,“ upozornil Jakub Rob. Prvních stovka příchozích dostane zdarma také špekáčky, které si bude moci opéct na ohni v areálu.

Vstupenky jsou k zakoupení v Turistickém informačním centru na hranickém zámku.