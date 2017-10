V Hranicích se představily nové elektrobusy. Podívejte se

Představení nových elektrobusů, které mají městu Hranice zajistit čistší ovzduší a ekologičtější dopravu, proběhlo na Masarykově náměstí ve čtvrtek 19. října. Mimo představení nových vozidel byly k vidění i elektrická auta nebo starý autobus.

Prostoru hranického náměstí dominovalo šest zelenobílých elektrobusů seřazených vedle sebe. Zájemci z řad široké veřejnosti mohli do vozů vstoupit a podívat se, jak vypadá interiér a jestli jsou sedačky pohodlné.

Za zmínku stojí i nový platební terminál u řidiče, který nyní nabídne i možnost platby platební kartou, což usnadní a hlavně urychlí placení. K výbavě přibylo i WiFi připojení.



Hlavním důvodem k pořízení elektrobusů však nebyl jejich vzhled a nové funkce, nýbrž jejich motor, který je plně elektrický. Tím šetří životní prostředí, které je v Hranicích na špatné úrovni.

„Řekl bych, že je to technologický zlom a byla to jedna z věcí, které jsme potřebovali udělat. Novými elektrobusy zabezpečíme dopravu v Hranicích stoprocentně,“ vyjádřil se starosta města Jiří Kudláček.

Třikrát dražší než nafta

Město Hranice je prvním městem v České republice a dokonce i v Evropě, které má plně elektrifikovanou dopravu. Je to dáno hlavně velikostí města, protože investice není tak obrovská jako u větších systémů městské hromadné dopravy. Elektrobus několikanásobně převyšuje cenou klasický naftový.



„Je to dobrý krok, ale je tady problém, že je elektrobus dvakrát dražší než plynový a třikrát dražší než naftový autobus. To znamená, že i když jezdí úsporně, tak pokud nejsou dotační tituly, což v tomto případě byly, tak to není úplně racionální řešení,“ vysvětlil Tomáš Vavřík, generální ředitel provozovatelské firmy.



I tak má ale provozovatel hranické městské dopravy plány rozšířit elektrifikovanou dopravu i do Havířova, Karviné a Frýdku – Místku.