Olympiáda v Partutovicích Dámský spolek Partutovice ani letos nezapomněl na děti a jejich vášeň pro soutěže a sportování a proto 9. září se na místním hřišti uskutečnila Netradiční olympiáda. Členkám se podařilo lidově řečeno „ukecat“ spoustu dalších lidí, kteří pomohli tuto akci uskutečnit.

Netradiční olympiáda v Partutovicích . | Foto: Otakar Humplík, se souhlasem

A jelikož se zapojilo hodně dobrých lidiček, tak akce mohla proběhnout. Počasí bylo objednané, tak vůbec nic nebránilo tomu, aby akce mohla začít. Členky spolku touto akcí žily již nejméně dva týdny dopředu, kdy se šily kostýmy, vyráběly dekorace a poslední dny před akcí se vařilo a peklo, aby bylo všechno připravené do posledního detailu.

Maskoty celé akce byl Mach a Šebestová, samozřejmě se sluchátkem a Asterix s Obelixem s kancem pod paží. Na hřišti bylo rušno už od rána, ale začátek byl ve 14 hodin. Ceremonie začala slavnostním nástupem všech organizátorů, sportovců a návštěvníků, vyvěšením speciální olympijské vlajky a zapálením ohně. Pak průvod obešel místní „stadion“.

Málem bych zapomněl, že naše Poupata vystoupila se spartakiádním cvičením na známou skladbu Poupata. Poté už se začalo sportovat a soutěžit. Soutěžící byli na začátku zaregistrováni, dostali příslušné instrukce a vyrazili na určená stanoviště, kde probíhaly jednotlivé disciplíny.

Soutěžilo se v disciplínách: cvičení na kladině, hod oštěpem, vrh koulí, hod diskem, překážkový běh, veslování, minigolf, chůze po laně a jiné dovednosti. Bojovalo se s takovým nasazením, jaké se ani u dospělých mnohdy nevidí. Veselo bylo u každé disciplíny dost a dost a sem tam i nějaká slzička ukápla, když se něco nepovedlo. Soutěžících dětí se sešlo úctyhodných 147, co na to říct, to je pořádný horda.

Samozřejmě děti nebyly na olympiádě samy. Přišli s nimi v hojném počtu rodičové, babičky, dědové a ostatní příbuzenstvo a pak také sportovní fanoušci, kteří se přišli jen tak podívat, takže bylo lidí jako máku. Každý dětský účastník si odnesl věcnou odměnu od Dámského spolku.

Když se pak postupně všichni sešli zpátky na hřišti, tak se obsluha u kiosků musela pořádně ohánět, aby nasytila a napojila soutěžící a doprovod. Bylo docela vedro, tak nejdříve svlažit hrdla a pak upokojit hladové žaludky. Že bylo z čeho vybírat, to ani snad nemusím říkat.

Nemusím ani chválit, protože se říká, že samochvála smrdí . A ani nemusím, protože se všechno snědlo a vypilo, tak to asi dobré bylo. Hodnocení celé akce necháme na těch, co se účastnili. Musíme jen poděkovat sponzorům a všem, kteří tady ve svém volnu nezištně pomáhali, aby se to podařilo.

Za mě se to povedlo. Netradiční olympiáda tu ještě nebyla, děti si zasportovaly, pobavily, rodiče se provětrali, poklábosili a atmosféra byla úžasná. Už zbývá jen zvolat: Sportu zdar.

