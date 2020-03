Pacienti jsou izolováni na infekčních odděleních a průběh onemocnění je u nich mírný. V Olomouckém kraji aktuálně není nikdo testován pro podezření na onemocnění Covid-19.

Domácí izolaci v neděli doporučili hygienici několika jednotlivcům, kteří se vrátili ze severu Itálie, kde je v rámci Evropy nejvyšší počet nakažených.

„V tuto chvíli není nikdo z Olomouckého kraje testován,“ informovala v neděli odpoledne ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Růžena Haliřová.

Testování probíhá v případě, že dotyčný byl v oblasti s vysokým počtem nakažených a projevily se u něj symptomy onemocnění.

Během neděle volalo na speciální infolinku pro Olomoucký kraj několik turistů, kteří se vrátili z oblastí na severu Itálie, kde je nejvyšší počet nakažených novým typem koronaviru.

„Jednotkám turistů bylo doporučeno, aby preventivně zůstali doma, pokud možno pracovali z domu, a sledovali svůj zdravotní stav po dobu čtrnácti dnů,“ sdělila Haliřová.

Podle epidemioložky dbají turisté z Olomouckého kraje doporučení českých úřadů, o kterých jsou informováni už v zahraničí, také na dálnicích v České republice či od zaměstnavatele, jenž často doporučuje, aby se hned nevraceli zpět do kolektivu. Turisté po návratu kontaktují hygieniky či lékaře.

„Akceptují doporučení, hlásí se,“ ocenila Haliřová.

Podle epidemioložky se situace může změnit v nejbližších dnech, proto zopakovala, aby lidé dodržovali základní hygienické návyky v rámci ochrany před respiračními infekcemi.

Ministerstvo zdravotnictví v neděli zesílilo doporučení, aby lidé necestovali, pokud to není nevyhnutelné, do severní Itálie. Při neodkladných cestách doporučují úřady lidem, ať se zaregistrují do systému DROZD.

„Prosím všechny, aby velmi zvážili, zda jezdit do rizikových regionů na dovolenou. Všichni nakažení byli v severní Itálii. Znovu upozorňujeme na riziko cest do těchto oblastí,” apeloval v neděli odpoledne ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Turisté, kteří se nyní vrací z oblastí Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, by měli po příjezdu zůstat doma a telefonicky kontaktovat svého lékaře nebo hygienickou stanici.



Lékař - epidemiolog příslušné hygienické stanice rozhodne o dalším postupu.



Cestovatelé by měli po dobu 14 dnů po opuštění regionu sledovat zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění: horečka nad 38 stupňů Celsia a dýchací obtíže.



V případě potíží je nutné telefonicky kontaktovat svého lékaře, nejbližší nemocnici či hygienickou stanici.