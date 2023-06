Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) dopoledne aktualizoval výstrahu před bouřkami. V Olomouckém kraji mohou udeřit po 22. hodině. Výstraha platí do páteční 7. hodiny. Nadále zůstává v platnosti výstraha před vysokými teplotami, které odpoledne mohou dosáhnout 29 až 33 stupňů Celsia.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Roman Dušek

„Očekává se možný výskyt velmi silných bouřek s nárazy větru kolem 90 kilometrů za hodinu, kroupami kolem dvou centimetrů a krátkodobým intenzivním deštěm,“ varuje ČHMÚ.

V Olomouckém kraji má aktuální výstraha s vysokým stupněm intenzity platnost od čtvrteční 22. do 7. páteční hodiny.

Od čtvrteční 22. hodiny do páteční 7. hodiny hrozí v Olomouckém kraji velmi silné bouřky, varuje ČHMÚ. Nárazy větru mohou dosahovat 90 km/h, mohou padat kroupy o průměru 2 cm. Večer meteorologové nevylučují zejména v Plzeňském a Karlovarském kraji vznik tZdroj: zdroj ČHMÚ

Bouřky mohou způsobit škody na majetku, komplikovat dopravu či způsobit výpadky v energetice. Lidé by měli zabezpečit okna, dveře, skleníky a volně položené předměty. „Neměli by vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně,“ připomíná ČHMÚ.

V části Čech pak dopoledne meteorologové zvýšili stupeň nebezpečí na extrémní bouřky. Večer nevylučují zejména v Plzeňském a Karlovarském kraji vznik tornád. Naopak na jihovýchodní Moravě se očekávají bouřkové projevy nejmírnější.

Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

