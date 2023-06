„Nově vyznačeno bude jedenáct okruhů. Vyberou si z nich rodiče s dětmi i zdatní cyklisté. Mohou vyrazit například za krásnými výhledy nebo třeba za bunkry. Projekt bude dokončen na přelomu června a července,“ informoval Tomáš Rak, ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky.

Přípravy na vyznačení nových cyklotras na Staroměstsku podle něj provázely problémy, který v praxi přinesl zákon chránící cyklisty. Ty musejí řidiči objíždět ve vzdálenosti minimálně jednoho a půl metru.

„Na silnicích je to v pořádku. Bohužel se to týká i lesních cest, které jsou v podstatě účelové. V tu chvíli se, byť se o tom v mediálním prostoru moc nemluví, zablokoval rozvoj cykloturistiky. Majitelé lesů totiž jasně řekli, že cyklisté na jejich cesty nepatří. Byli i takoví, kteří je osadili značkami se zákazem vjezdu,“ konstatoval ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky s tím, že na tento problém narazili v době, kdy plánovali pátou etapu projektu YES cyklo právě na Staroměstsku.