Několik památek se v sobotu otevře v rámci Dnů evropského dědictví v Hranicích. Jedna z nich však bude zpřístupněna naposledy. Jde o hranickou synagogu, která místním sloužila skoro třicet let jako galerie.

Synagoga v Hranicích. | Foto: Deník/Liba Mátlová

Město v ní uspořádalo téměř dvě stovky výstav, několik desítek koncertů a doprovodných programů. Od příštího týdne se však dveře synagogy definitivně uzavřou.

„Výstavní činnost byla v synagoze zahájena v prosinci roku 1995. Od té doby se tam uskutečnila celá řada prestižních výstav. Vystavovala zde řada zvučných jmen. Synagoga sloužila nejen pro výstavní účely a koncerty, ale měla velký význam také při propagaci města a byla častým cílem turistů,“ řekla Naďa Jandová, ředitelka Městských kulturních zařízení, které galerii v synagoze řadu let provozovaly.

Podle vyjádření zástupců města je důvodem uzavření synagogy neshoda s vlastníkem památky, kterým je Československá církev husitská.

„Bohužel jsme nedospěli ke shodě. Ty podmínky byly pro město neakceptovatelné. Přestože jsme se sešli několikrát, ke konsensu jsme nedospěli. I když my nejsme úplně bez výstavních prostor, intenzivně hledáme nové náhradní místo. Můžeme využívat například galerii v Severním křídle zámku či muzeum, ale hodily by se nám prostory pro velkoformátové exponáty,“ sdělil hranický radní Miroslav Raindl, který má na starosti kulturu.

Informace o uzavření hranické synagogy přinesla mnohým obyvatelům zklamání.

„Vzhledem k tomu, že jsem před rodičovskou dovolenou pracovala v Hranicích jako kurátorka a v synagoze pořádala s týmem kolegů výstavy a nejrůznější akce, tak je pro mě tento krok docela osobní. Přijde mi to jako velká škoda, zároveň to vnímám tak, že když se jedny dveře zavřou, jiné zase otevřou. A já jsem opravdu zvědavá, co za nimi bude,“ řekla hranická rodačka Radka Kunovská.

Poslední akcí v synagoze budou v sobotu 16. září tři koncerty. Vstup na ně je zdarma. V 10 hodin vystoupí gospelový sbor Add Gospel, který posluchačům nabídne různé hudební žánry.

Ve 13 hodin klezmerové kapely Simcha a v 15 hodin pak soubor Brač ze Studénky, který hraje na historické hudební nástroje. V neděli 17. září bude synagoga otevřena naposledy.