V sobotu se v Hranicích otevře nový skatepark. Víme, jak vznikal

To, na co mnozí skateboardisté, příznivci in-line bruslí a freestylových koloběžek čekali několik let, se konečně stává realitou. V sobotu 20. dubna se slavnostně otevře nový skatepark v Žáčkově ulici v Hranicích. Na podobě areálu se podílel také Marek Langer. Místní skateboardista, kterého radnice oslovila s prosbou o konzultaci. „Na své si tady přijde opravdu každý. Je to nejmodernější skatepark v regionu,“ říká.

Stavba skateparku v Žáčkově ulici v Hranicích začala, 14. června 2023. | Video: Deník/Liba Mátlová