Václavka: pro někoho lahůdka, pro jiného nebezpečí

K podzimu a babímu létu patří houbaření. Konec září a měsíc říjen každoročně lákají milovníky hub do lesa hlavně Václavky, protože každý houbař ví, že Václavky naložené ve sladkokyselém nálevu, jsou opravdovou delikatesou, kterou žádný jiný druh nenahradí. Tento hřib ale může být také velmi nebezpečný.

„Za syrova je Václavka jedovatá a také je nebezpečná pro alergiky,“ prozradil v rozhovoru přerovský mykolog Jiří Polčák.

Na Hranicku vyrážejí na Václavky v těchto dnech lidé především na Potštátsko, s košíkem v ruce potkáte houbaře i v lese kolem Partutovic či v okolí Boňkova.



Kde na Hranicku Václavky rostou a v jakém druhu lesa je nejlepší je hledat?

Václavky rostou úplně všude, je to dřevokazná houba. U nás je osm druhů václavek a jsou to vlastně paraziti, takže rostou opravdu všude.



V jakém období tyto houby rostou a jak dlouho je ještě můžeme sbírat?

Narazíme na ně jak v listnatých lesích tak i v jehličnatých. V současné době už budou ale končit, v lese ještě jsou, ale už většinou přerostené. Václavky je potřeba sbírat mladé bez dřevnatých třeňů a bez nožek. Ty jsou nejlepší.



Lze si Václavku splést s jinou houbou? Jak ji zaručeně poznáme?

Je to nezaměnitelná houba, pokud se člověk ve hřibech alespoň trochu vyzná, je to lehce poznatelný druh. Rostou na dřevě i jakoby zdánlivě ze země, což znamená pod povrchem půdy. Lidé ji mají třeba i na zahradách, kde je dřevo, ale je to parazit, který dokáže zapříčinit docela mnoho nepříjemností.



Můžou být pro nás Václavky nějaké nebezpečné?

Všechny druhy Václavek jsou za syrova jedovaté. Při jejich přípravě je velmi důležitá delší tepelná úprava, a to minimálně půlhodiny. Pár otrav z Václavek se u nás na Přerovsku vyskytlo, ale to bylo právě z toho, že nebyly dostatečně tepelně upravené. Jsou ale i lidé, kteří na ni mají alergii.