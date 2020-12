Dalších několik tisíc dávek lze očekávat v průběhu ledna. Očkovat by se mělo v nemocnicích a zapojeni by měli být také praktičtí lékaři. Organizačně a administrativně náročná akce se zatím ladí.

„První várka by měla dorazit začátkem příštího týdne a bude obsahovat 975 dávek vakcíny určených pro všechna zdravotnická zařízení v Olomouckém kraji,“ informoval v úterý Deník mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher. „Z toho necelých 400 přímo pro FN Olomouc,“ doplnil.

Zdravotníci mají o vakcínu zájem

Jako první budou očkováni zdravotníci. „Zájem v naší nemocnici evidujeme značný,“ potvrdil mluvčí Fritscher.

Fakultka ve středu spustí rezervační systém pro přihlašování zaměstnanců z řad zdravotníků. „Prioritně covidových pracovišť,“ doplnil mluvčí FN Olomouc.

Očkování v největší středomoravské nemocnici bude probíhat v rámci Očkovacího centra na Klinice pracovního lékařství. Kvůli vakcinaci proti novému koronaviru nemusí nemocnice shánět žádné nové vybavení a pomůcky.

„Všechno potřebné vybavení máme či budeme mít, vakcíny včetně chladicího řetězce, k dispozici,“ informoval Deník.

FN Olomouc počítá se zapojením do očkování veřejnosti proti koronaviru v následujících fázích.

„Počítáme s tím a budeme na ně připraveni dle instrukcí a informací Ministerstva zdravotnictví,“ uvedl Fritscher.

V nemocnicích i u lékařů

Do vakcinace, která se naplno rozjede v příštím roce podle stanovených etap, by mělo být zapojeno všech osm nemocnic v kraji a praktičtí lékaři.

„V tuto chvíli dostaneme malé množství dávek, nesmíme zapomenout, že každý očkovaný musí dostat dvě dávky. V první fázi cílíme na pracovníky ve zdravotnictví,“ řekl Deníku hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek po úterním jednání se zástupci nemocnic, záchranky a hygieny.

Během ledna by mělo přijít do regionu několik tisíc očkovacích dávek a osm nemocnic nezajistí potřebnou hustotu očkovacích míst v kraji.

„Nemocnice jsou připraveny, ale samy to nepokryjí. Očkovat by měli také praktičtí lékaři, což by bylo nejpřirozenější. Potřebujeme však kvalitní centrální registrační systém, který zatím není. Nejde jen o aplikaci vakcíny, to je pro zdravotníky maličkost. Je s tím spojena náročná administrativa,“ poukázal Suchánek.

Zatím je spousta otazníků

Podle hejtmana v tuto chvíli ještě žádný kraj nemá přesné noty, jak by měla tato rozsáhlá akce v regionech vypadat. „Zatím je více otazníků,“ dodal hejtman.

Vakcíny proti Covid-19 jsou léčiva, která brání vzniku onemocnění způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 tím, že vyvolávají imunitní odpověď proti tomuto viru. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v pondělí 21. prosince doporučila udělit vakcíně vyvinuté firmami BioNTech a Pfizer podmínečnou registraci. Evropská komise vzápětí tuto registraci schválila.

Očkovat se ve všech zemích EU začne najednou 27. prosince.

„Distribuce bude dále probíhat postupně, dle kapacit výroby. Právě proto jsou ve vakcinační strategii stanoveny skupiny obyvatel, které budou očkovány přednostně. V první vlně se jedná zejména o seniory, zranitelné skupiny obyvatel a zdravotníky, kteří zajišťují krizovou připravenost zdravotního systému,“ informovalo Ministerstvo zdravotnictví.

Česká republika má v současné chvíli objednány dávky pro cca 5,5 milionu obyvatel, v záloze je možnost objednat dávky pro dalších až 10,6 milionu osob. Očkování proti Covid-19 bude nepovinné a bezplatné.