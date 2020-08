Toto pestré hudební menu připravili posluchačům pořadatelé 31. ročníku festivalu Valašské folkrockování. Přehlídka se uskuteční v sobotu 22. srpna od 17 hodin tradičně v amfiteátru Na stráni v areálu Valašské dědiny ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

„S napětím jsme čekali, zda nám vývoj pandemie umožní festival uspořádat, nakonec to dobře dopadlo,“ říká ředitel pořádající kulturní agentury TKA Jakub Sobotka.

Organizátoři však museli snížit počet vstupenek, aby se vešli do povoleného množství účastníků na akci. Koncertní program však zachovali v plném rozsahu.

„Vstupujeme do čtvrté dekády oblíbeného festivalu s novým plakátem a dramaturgií, která má zaujmout všechny generace,“ popsal Jakub Sobotka.

Na festival, jeho atmosféru, kapely i návštěvníky se těší také dramaturgyně Valašského folklrockování Romana Rusková.

„Z vystupujících asi nejvíc na Roberta Křesťana s jeho Druhou trávou. Tento muž a bluegrass mi přišel do života někdy na střední škole díky sestře a zůstal mezi mými oblíbenými doposud. Už celých pětatřicet let,“ netají Romana Rusková.

Robert Křesťan s Druhou Trávou letošní ročník folkrockování zahájí. Poté bude pódium patřit přední slovenské vokální skupině Fragile. Seskupení tvoří osobnosti známé z televizních obrazovek a divadel. Tváře této skupiny se objevovaly v televizních seriálech, v divadelních a muzikálových představení či v televizních show. Nechybí mezi nimi ani zpěvačka a herečka Soňa Norisová.

„Fragile, i přesto, že svým názvem není toto uskupení možná až tak známé, jsou naprosto špičkovou vokální skupinou a jsou jednoznačně tou nejlepší na Slovensku. To je myslím známka obrovské kvality,“ je přesvědčená Romana Rusková.

Zhruba o půl deváté večer předstoupí před publikum známý český zpěvák a skladatel Michal Hrůza se svou Kapelou Hrůzy. Někdejší zakládající člen úspěšné skupiny Ready Kirken má na svém kontě desítky písní a textů.

Jeho skladba pro Anetu Langerovou Voda živá byla v letech 2005 a 2006 hitem roku. Michal Hrůza se také mimo jiné podílel na hudbě k filmu Lidice, je rovněž autorem řady televizních znělek, například k populárnímu seriálu Vyprávěj.

Jedenatřicátý ročník Valašského folkrockování vyvrcholí koncertem slovenské kapely The Backwards. Košická skupina začala svou kariéru v roce 1995 původní tvorbou. Poté následovalo spontánní rozhodnutí věnovat se hudbě své nejoblíbenější skupiny Beatles.

První koncertní vystoupení se odehrálo v září 1996. Za dobou své existence se vypracovala na jeden z nejlepších The Beatles revivalů na světě. The Backwards již dvakrát získali ocenění na nejprestižnějším festivalu Beatles revivalů na světě New York Beatlefest.

„Přesto, že doposud jsme se revivalům vyhýbali, tak jedni z objektivně nejlepších na světě na něj jistě patří. Zároveň má hudba The Beatles obrovské množství příznivců a tak věříme, že diváky potěší,“ řekla dramaturgyně Romana Rusková.

PROGRAM 31. VALAŠSKÉHO FOLKROCKOVÁNÍ

17:00 Robert Křesťan a Druhá tráva

18:30 Fragile

20:30 Michal Hrůza s kapelou Hrůzy

22:15 The Backwards