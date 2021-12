„Nouzový stav, vyhlášený na poslední chvíli, bez signalizovaného předstihu a téměř bez jakékoli komunikace s veřejností, poškozuje významně nejen naše město ale i živnostníky, restaurace, hotely i řadu jiných hospodářských subjektů,“ neskrývá své rozhořčení starosta města Hranice Jiří Kudláček.

Městská kulturní zařízení připravila program na hranickém náměstí na celé adventní období, všechen doprovodný program se však kvůli nařízení vlády nakonec ruší. Týká se to také pátečního rozsvěcení vánočního stromu, na kterém měla mimo jiné vystoupit zpěvačka Olga Lounová.

„Zahajovací akce adventních trhů je výnosem nouzového stavu zakázána, ale my náš vánoční strom nebudeme rozsvěcovat tajně. Jeho výzdoba se rozzáří v pátek 3. prosince v 17 hodin. Jsou to naše Vánoce, náš advent a naše svátky, tak si to nenechme zkazit,“ uvedl dále starosta.

Rebelie nebude

Že by však město plánovalo nějakou protivládní rebelii starosta odmítá.

„Starosta, rada ani zastupitelstvo nejsou revolučními orgány. Nejsme tu proto, abychom hledali fígle, jak nedodržovat vládní nařízení, či ministerské vyhlášky. Jsme tu proto, abychom s chladnou hlavou pomohli řešit zdravotní situaci, ochranu obyvatel a v rámci možného vytvořili co nejlepší atmosféru letošního adventu,“ doplnil Jiří Kudláček.

V nadcházejících týdnech tak bude náměstím znít alespoň reprodukovaná vánoční hudba.

Příchozí se mohou podívat také na Halouzkův betlém, využít Ježíškovu poštu a od 5. prosince si zabruslit na veřejném kluzišti. Umělá bruslařská plocha bude přístupná denně od 10 do 20 hodin až do 29. prosince.

Vánoční atmosféru v centru města umocňuje také adventní maxivěnec u zámku. Při tvorbě pětimetrového věnce přiložily ruku k dílu společnost Ekoltes, Střední lesnická škola a Městská kulturní zařízení. Prvotní nápad vzešel od hranického děkana Františka a starosty Kudláčka.