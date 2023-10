Podrobný program letošních vánočních trhů v Hranicích je odtajněn. Návštěvníci se opět mohou těšit na koncerty, Halouzkův betlém, kluziště a chybět nebudou ani stánky s punčem. Vánoce v Hranicích budou opět nabité.

Rozsvícení vánočního stromu v Hranicích, 3. prosince 2019 | Video: DENÍK/Liba Mátlová

Adventní trhy v Hranicích budou již tradičně zahájeny slavnostním rozsvícením vánočního stromu, a to v pátek 1. prosince. Stánky s punči a vánočním zbožím budou připraveny na Masarykově náměstí už od 10 hodin.

„Stánkaři nabídnou nejrůznější druhy punčů, pochoutky jako sýry, čabajky, frgály a další. Nakoupit si návštěvníci budou moct baňky, dřevěné hračky, formičky, perníčky, svíčky a spoustu dalšího vánočního zboží,“ informoval dramaturg Městských kulturních zařízení Hranice, které Vánoce v Hranicích pořádají, Jakub Rob.

Od 16 hodin začne Vánoční koncert muzikálové zpěvačky Terezy Mátlové. Vánoční strom se rozsvítí obvyklým odpočítáváním v 17 hodin. Poté na pódiu vystoupí Bohuš Matuš. V 19 hodin bude program pokračovat koncertem Můj vzor, božský Karel aneb Kristián Šebek zpívá písně Karla Gotta. Podvečerem bude provázet známý olomoucký herec a moderátor Marek Zahradníček.

Cenu města Hranic získaly čtyři osobnosti

„Letošní program vánočních trhů jsme připravili žánrově velmi pestrý, máme zastoupené country, rock, folk i pop. Takže si každý přijde na své. Doporučil bych program z rozsvícení vánočního stromu a to zejména koncert Můj vzor, Božský Karel, který slibuje strhující zážitek,“ pokračoval Jakub Rob.

Adventní čas zpříjemní i letos Halouzkův Betlém, každý den rozezní náměstí reprodukovaná vánoční hudba a návštěvnici si budou moci zakoupit punč, svařák a další teplé nápoje až do pátku 22. prosince.

Bohatý kulturní program je na náměstí připraven i v dalších dnech. Prostor dostanou například žáci Základní školy 1. máje, Šromotovo, ZŠ Drahotuše, ZUŠ Potštát a trubači Střední lesnické školy Hranice.

VIDEO: Dušičky se blíží. Kolik zaplatíte v Hranicích za výzdobu hrobů?

Pódium bude patřit i zvučným jménům. Vystoupí Rock'n'Roll band Marcela Woodmana, zpěvák David Uličník ze 4TETu, energická kapela s velkou dechovou sekcí The People, Blue Cimbál, Absolute Bon Jovi revival, dvorní kapela Valašského království Fleret, česká rocková zpěvačka Tanja či revival Věry Špinarové kapela Decolt.

„Dále bych vypíchl koncert skupiny Blue Cimbal, což je pop-rocková kapela, která přináší esenciální radost z písní. Těšit se můžete na věhlasnou folk-rockovou kapelu Fleret, která zakončí vánoční program v Hranicích, a to 22. prosince. V tento den se můžete také těšit na anděly na chůdách a ohňovou show The Cube,“ láká na další program Jakub Rob.

VIDEO: Zlatý úspěch! Mažoretky Panenky z Hranic jsou mistryněmi Evropy

Jednou z oblíbených akcí Vánoc v Hranicích je i společné zpívání koled Česko zpívá koledy s Deníkem. Šest známých koled za doprovodu Hranického dětského pěveckého sboru rozezní hranické náměstí ve středu 13. prosince od 18 hodin.

I v letošním roce se bude v prosinci na Masarykově náměstí bruslit. Polymerové kluziště o rozměrech 10 x 20 metrů bude v provozu od pondělí 4. do 28. prosince, a to denně od 10 do 20 hodin. Výjimkou bude Štědrý den, kdy bude kluziště otevřeno od 10 do 13 hodin. Kluziště je určené pro širokou veřejnost a je zdarma. Bude u něj také půjčovna bruslí a jejich broušení, to bude zpoplatněno.

VIDEO: To musíte slyšet! Baník má Nohavicu a Skalička frontmana kapely Traktor

Návštěvníci trhů mohou navštívit i nedaleké muzeum na Staré radnici, kde bude k vidění přehlídka historických vánočních ozdob a vzácný dřevěný betlém z 19. století, který byl naposledy k vidění v roce 2016. Podrobný program najdete na www.kultura-hranice.cz.

Program Vánoce v Hranicích

pátek 1. prosince

16.00–20.00 Živá zvířátka – pro radost dětí budou na náměstí živá zvířátka

16.00 Vánoční koncert muzikálové zpěvačky Terezy Mátlové

17.00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

17.15 Koncert Bohuše Matuše

19.00 Koncert Můj vzor, Božský Karel aneb Kristián Šebek zpívá písně Karla Gotta

sobota 2. prosince

17.00 Rock&Roll band Marcela Woodmana

pondělí 4. prosince

17.00 Vystoupení žáků Základní školy 1. máje, Hranice

středa 6. prosince

17.00 Absolute Bon Jovi revival

čtvrtek 7. prosince

17.00 Radim Černý Band

pátek 8. prosince

17.00 Roman Dragoun & Futurum

sobota 9. prosince

17.00 Blue Cimbal

pondělí 11. prosince

17.00 Vystoupení žáků Základní školy Drahotuše a Základní umělecké školy Potštát

úterý 12. prosince

17.00 Vystoupení trubačů SLŠ Hranice

středa 13. prosince

17.00 Kapela Decolt – Věra Špinarová revival

18.00 Česko zpívá koledy s Deníkem, doprovází Hranický dětský pěvecký sbor

pátek 15. prosince

17.00 David Uličník & Orchestrion

19.00 Poutníci

sobota 16. prosince

17.00 The People

pondělí 18. prosince

17.00 Vystoupení žáků Základní školy Šromotovo, Hranice

středa 20. prosince

17.00 Tanja s kapelou

čtvrtek 21. prosince

17.00 VoCoDe – koncert hranické country kapely

pátek 22. prosince

17.00 Fleret – folkrocková kapela z Vizovic

Andělé na chůdách

Ohňová show The Cube.

neděle 24. prosince

14.45 Štědrovečerní muzicírování s žesťovým kvintetem Hraničáci pod vedením Tomáše Landsmana

Změna programu vyhrazena