„Omezení společenských akcí na náměstí TGM v době adventu v Hranicích má několik základních důvodů. Tím prvním je, že někdo někde vypustil virovou nákazu, kterou nemáme pod kontrolou. Tím druhým důvodem je chování vlády. Ta zvolila taktiku vše zakážeme a tím COVID vymýtíme,“ uvedl starosta města Hranice Jiří Kudláček.

Prosincový vánoční program v Hranicích se v posledních letech stále rozšiřoval. Přibylo kulturních akcí a výrazně se zvýšil také počet stánkařů. Loni město nechalo dokonce přímo na náměstí zřídit umělé kluziště. Na to všechno musíme letos zapomenout.

„V neposlední řadě jsou klíčové také finance. Téměř vše, co se v tomto státě vybere na daních, přerozděluje ministerstvo financí. V letošním roce nám v Hranicích ministerstvo financí zkrátilo rozpočet o 24 milionů a v roce 2021 signalizuje možné krácení až o 50 milionů korun. Pokud je tedy k dispozici méně peněz, je nutné dle priorit škrtat,“ přiznává starosta další důvod skromnějších Vánoc a pokračuje.

„Asi nemusím vysvětlovat, že zábava není na prvním místě. Musíme osvětlovat ulice, odvážet odpadky, odhrnovat sníh, mít funkční kanalizace, zajistit temperaci veřejných budov, udržet chod domova seniorů, řešit provozní havárie a jiné,“ doplnil Jiří Kudláček.

Koledy z reproduktorů

Že jsou Vánoce, si však při průchodu centrem města určitě každý všimne. Samozřejmě se rozsvítí tradiční vánoční strom. Městská kulturní zařízení slibují také bohatší vánoční výzdobu, nový rozsáhlejší betlém či vánoční šachy.

K novinkám by měl patřit také vánoční „listnatý“ smrk.

„Že vánoční smrček nemá lístečky? Přijďte se podívat. Na náměstí ho najdete a bude jich mít kolem stovky. Na lístečcích objevíte vánoční myšlenky, recepty, zajímavosti, básničky, koledy, vtipy a tak dále. Pokud vám neumrznou nohy, máte co číst,“ lákají MKZ na svých webových stránkách.

Živá muzika si letos k uším posluchačů bohužel cestu nenajde. Suplovat ji tak budou koledy a vánoční písně z reproduktorů, které budou v prosinci vyhrávat denně od 16 do 20 hodin.

Vysoká koncentrace stánků je rovněž vyloučena. Otazník nicméně zatím visí alespoň nad prodejem punče.

„Pokud to situace dovolí a bude možný prodej alkoholu na veřejných místech, bude na Masarykově náměstí rozmístěno alespoň několik stánků s punčem, svařáky a dalšími vánočními drinky,“ informovala dále MKZ.

Podle starosty nemohou žádná omezení Vánoce zničit.

„Rád se půjdu projít s rodinou po městě a podpořím nějaké prodejní okénko. Atmosféru adventu ani Vánoc by za nás neměli tvořit jiní. Jsou to svátky nás všech a budou takové, jaké si je každý z nás udělá. Nenechme si vzít dobrou náladu. Jen trochu změníme své zvyky a já věřím, že si to všichni užijeme,“ uzavřel Jiří Kudláček.

Jaká budou omezení?

O tom, jaká celostátní omezení budou na Vánoce platit, vláda ještě nerozhodla. Bude záležet na budoucím vývoji epidemie koronaviru v následujících týdnech. Ačkoliv se čísla pozitivně testovaných v posledních dnech snižují, zdaleka není vyhráno.

Podle informatika Romana Nerudy z Centra pro modelování biologických a společenských procesů se epidemii může nějakým způsobem dostat pod kontrolu až tehdy, pokud se bude denní přírůstek nakažených pohybovat okolo jednoho tisíce lidí.

Odborník to prohlásil v úterních Událostech, komentářích. Právě v úterý pak přibylo dalších devět tisíc pozitivně testovaných.