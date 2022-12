Sbor už má program na prosinec zcela zaplněný. Po akci Česko zpívá koledy vystoupí v pátek 9. prosince od 18 hodin v Kulturním domě Zbrašov v Teplicích nad Bečvou. V neděli 11. prosince v 18 hodin následuje koncert v kapli v obci Malhotice. Poté vystoupí pěvecký sbor Cantabile 16. prosince v 17 hodin v hranické synagoze a sérii vánočních koncertů završí vystoupením 22. prosince v kapli sv. Barbory v Hranicích, kde vystoupí komorní sbor Cantabile s kapelou Martin Láska Band.

OBRAZEM: Podzimní koncert hranického Pěveckého sboru Cantabile

Na tomto posledním koncertě zazní známé vánoční písně v netradičním stylu. „Po Novém roce chystáme Novoroční koncert v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích, který se uskuteční v pátek 13. ledna 2023 od 18.30 hodin. Na tomto koncertě vystoupí všechna tři tělesa Cantabile. Koncert se ponese v duchu vážné hudby,“ upřesnila sbormistryně Markéta Lásková.

Úspěšný rok a přípravka pro děti

Podle jejích slov má za sebou pěvecký sbor Cantabile úspěšný rok. „Jsme rádi, že jsme se po několikaleté pauze způsobené covidem znovu dostali do formy a fungujeme jako před pandemií. V příštím roce nás čeká účast na mezinárodní soutěži pěveckých sborů v Makedonii, takže se postupně na tuto událost začínáme připravovat,“ řekla Markéta Lásková

Doplnila, že pokud někdo rád zpívá a má zájem rozšířit řady sboru, může se přidat. Přípravné oddělení je určené pro děti od 5 do 12 let a vede je paní učitelka Monika Blahová. Dětský pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Michaely Adameové je určen pro věkovou kategorii od 12 do 16 let a komorní sbor Cantabile je tvořen vysokoškoláky a středoškoláky a zpívá pod taktovkou Markéty Láskové.