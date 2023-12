Vážení spoluobčané, do Vánoc zbývají už jen hodiny a brzy vstoupíme do nového roku 2024. Advent má být obdobím, kdy se vše zklidní a nastane pohoda. Ne vždy tomu tak bývá a podobně jako u většiny z vás i na úřadě jde spíše o dobu hektickou.

Karel Machyl, místostarosta města Hranice. | Foto: se souhlasem Karla Machyla

Rok 2023 byl rokem, kdy se v Hranicích připravovala mimo jiné řada investičních akcí, projektů, které se týkají všech možných oblastí života města. Čekají nás rekonstrukce komunikací, opravy budov v majetku města, investovat budeme do školských zařízení i výstavby bytů. Rozpočet myslí také na sociální problematiku, kulturu, volnočasové aktivity i život v místních částech. Město bude i v novém roce hospodařit s vyrovnaných rozpočtem a věřím, že se plánované akce podaří realizovat.

Zpět ale k adventu. V jeho prožívání nejsem výjimkou a také pro mě jde o období časově náročné se spoustou pracovních povinností. O to více si potom užívám samotné Vánoce. Všechen ten shon a mumraj ustane a Štědrý večer už prožíváme společně.

Co pro vás znamenají Vánoce? Co byste popřáli Hranicím a lidem v novém roce?

Večeře s neodmyslitelným kaprem a bramborovým salátem, rozbalování dárků a hlavně klid. Především na ten se těším. Věřím, že pokud nebude sníh, alespoň trochu přimrzne a svátky strávíme s rodinou a kamarády nejen doma, ale i venku při procházkách a výletování. Vůbec nepotřebuji odjíždět někam daleko, stačí mi vždy na pár hodin se projít po Hranicích nebo jejich okolí, něco pěkného nafotit, začíst se do knížky, kterou Ježíšek určitě přinese.

A přelom roku? Většinou na Silvestra nebo i na Nový rok vyrážíme někam na výlet s naší čtyřnohou parťačkou. Lysá hora, Praděd, Pustevny, ale taky třeba Helfštýn, Velký Kosíř, Stará Voda nebo Červená Hora u Libavé, to jsou naše tradiční destinace na přelomu roku. Hlavně nesedět doma. Co se týká předsevzetí, to už si moc nedávám, ty novoroční stejně vezmou brzy za své. Pokud chci něco udělat nebo něčeho dosáhnout, klidně se rozhodnu v létě. Samozřejmě jsou mezi námi výjimky, kterým se ta jejich předsevzetí také daří plnit.

Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát vám hezké a klidné vánoční svátky a v tom novém roce 2024 vám i vašim blízkým především pevné zdraví, pohodu a spokojenost v osobním i pracovním životě. Ať ten rok 2024 plyne podle vašich představ a přání.

Karel Machyl,

místostarosta města Hranice