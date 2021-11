Slavnostní rozsvícení vánočního stromu následované koncertem Báry Basikové, původně plánované na neděli 21. listopadu, bylo tento týden kvůli zhoršující se situaci kolem covidu zrušeno.

Vánoční jehličnan před radnicí se tak rozzářil bez avizovaného času a jakéholiv programu v pátek večer.

V pátek 19. listopadu se také otevřela většina stánků na Horním a Dolním náměstí nabízejících vánoční zboží, punč či různé dobroty.

Olomoucké adventní trhy se ale kvůli problematické epidemické situaci uskuteční bez plánovaného kulturního programu. Měly by probíhat do 23. prosince. Otevřeny budou každý den od 10 do 21 hodin, v pátek a sobotu pak do desáté hodiny večerní.

Rekordní počet návrhů od dětí

Rekordní účast letos radnice zaznamenala v soutěži o jméno vánočního stromu. Na oddělení kultury se sešlo 395 výtvarných návrhů.

„Tak velký zájem nás opravdu překvapil, přišlo nejvíce návrhů za celou dobu, co soutěž pořádáme. Všechny byly velmi originální a nápadité, takže nebylo vůbec jednoduché vybrat pouze jeden,“ sdělil primátor města Olomouce Mirek Žbánek. Pro vánoční strom vybral jméno Hanáček, které navrhly děti ze třídy Lvíčat mateřské školy Husitská.

Kvůli zrušenému slavnostnímu rozsvěcení si oceněné děti dárky převezmou na radnici v náhradním termínu.

Strom na Horním náměstí stojí od 7. listopadu. Jedle pochází z Hluboček, kde rostla u rodinného domu a kvůli výšce už ji majitelé potřebovali pokácet.

„Třicetimetrový strom jsme zkrátili na zhruba dvacet metrů, abychom ho mohli bezpečně ukotvit na náměstí. Cesta nadměrného nákladu byla letos dlouhá a dobrodružná, ale nakonec se podařilo strom v pořádku dopravit na jeho místo,“ poznamenal vedoucí oddělení kultury olomouckého magistrátu Radim Schubert.