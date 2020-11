Ani v této nepříznivé době se nenechala Anna Musilová odradit a už od pátku 20. listopadu galerie dýchá vánoční atmosférou, tak jak tomu bylo po celých předešlých pětadvacet let.

Výstava betlémů a vánočních tradic patří v M+M stejně jako Velikonoční výstava k těm nejnavštěvovanějším. Každoročně si ji nenechá ujít na deset tisíc návštěvníků.

Bohužel stejně jako na jaře, kdy přišla první vlna koronavirové pandemie a galerie byly na několik týdnů uzavřeny, M+M těsně před vernisáží Velikonoční výstavy, se historie opakuje i na podzim.

„Moc mě to mrzí, ale nedá se s tím nic dělat. Jsme ochuzeni o kulturu, koncerty, zpěv a všechno, na co se v adventním čase všichni těšíme, a co nám navozuje tu nezaměnitelnou vánoční atmosféru. Ale ani v téhle smutné době by jsme se neměli odpoutat od těchto radostí. Musíme hledat alespoň nějakou jiskřičku radosti a jiskřičku naděje, abychom to vše mohli překonat. Snad bude už brzo líp,“ doufá majitelka Galerie M+M Anna Musilová.

V případě znovuotevření výstavních síní bude Výstava betlémů a vánočních tradic v Galerii M+M na Jurikově ulici v Hranicích k vidění až do Vánoc každý den, dopoledne na zazvonění a odpoledne od 13 do 17 hodin.