„Nevím o vědeckém důvodu k uzavření exteriérových prodejů. Spíše jde o obavy, že by se podvádělo v dodržování opatření. Naopak, riziko nákazy v exteriéru je významně menší než v uzavřených prostorech. Venkovní trhy by mohly běžet bez konzumace potravin, ale s dohledem dodržování,“ reagoval na Twitteru Marián Hajdúch, šéf Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Molekulární biolog Omar Šerý je přesvědčen, že zakazovat vánoční trhy je z mnoha důvodů nesmysl.

„Ještě jsem nepotkal člověka, co by se nakazil na vánočním trhu. Všichni kolem mě, a není jich málo, se nakazili doma, v práci, ve škole nebo na večírku. Nikdo se nenakazil na tržišti. Zakazovat Vánoce je špatným krokem vlády,“ komentoval na sociální síti.

Naděje v Olomouci

V Olomouci by mohlo být jasno v nejbližších dnech.

„Jednáme s Kulturní Olomoucí o tom, že bychom chtěli zachovat alespoň část trhů. Jak to ale udělat tak, aby toto řešení nebylo nějak napadnutelné s ohledem na nejnovější nařízení vlády, to ještě společně s pořadatelem konzultujeme s právníky,“ uvedl v sobotu večer primátor Miroslav Žbánek, jenž by chtěl v centru města vánoční atmosféru co nejvíce podpořit.

Se zákazem si poradili v některých městech tak, že upustili od pořádání vánočních trhů, a fungují v režimu farmářských trhů či kulturních akcí.

„Na sociálních sítích se začaly šířit informace o tom, jak si s nastalou situací poradili v jiných městech a jak dokázali vánoční trhy udržet. Zdá se, že podobná naděje je i v Olomouci, na odborný závěr právníků se však zatím čeká,“ informovala v sobotu olomoucká radnice.

Teoreticky by mohla být ve hře také varianta přesunutí některých prodejců na tržnici. Zatím jsou však jednání podle vedení města ve fázi úvah a zjišťování zákonných možností. Začátkem tohoto týdne by mohlo být jasněji.

Největší nárůst mezi mladými

Epidemie covidu v Olomouckém kraji v minulém týdnu nepolevovala. Hygiena v pátek informovala o rekordním sedmidenním přírůstku 11 099 osob s pozitivním výsledkem testu na přítomnost nového koronaviru.

„Epidemiologická zátěž od minulého hodnocení nejvíce stoupla v kategorii 16 až 19 let a 20 až 29 let. Ve věkové kategorii nad 65 let přibylo za sledované období 983 osob s pozitivním výsledkem testu,“ sdělila v pátek večer mluvčí KHS Markéta Koutná.

Odhad reprodukčního čísla R za uplynulých 7 dní je 1,24. Další sledovaný ukazatel, relativní pozitivita diagnosticky indikovaných testů v Olomouckém kraji, dosahuje 47 procent, což prokazuje vysokou virovou nálož v populaci.

Zpomalování na dohled

Podle vědců je již počínající zpomalování epidemie v Česku na dohled.

„V příštích deseti dnech můžeme očekávat lámání počtu nakažených směrem dolů - epidemie začne zpomalovat. Počty osob co budou potřebovat hospitalizaci poroste a začne se lámat dolů po 13.12.2021 - v té době bude potřebovat nemocnici přibližně 10 tisíc osob s COVID-19,“ informoval molekulární biolog Omar Šerý na Twitteru.

Podobně to vidí i docent Hajdúch: „Domnívám se, že v příštím týdnu by se z řady důvodů mohla zlomit prevalenční křivka 5.vlny.“ „Nicméně pokud se nepřijmou další opatření, může přejít do vlny typu stolové hory, kterou vidíme například v Británii. Tato povede k dlouhodobému zatížení zdravotnictví a vyčerpání zdrojů,“ zdůraznil v neděli na Twitteru šéf Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP v Olomouci.