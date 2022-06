„Umístění na tomto místě umožnilo propojení budov koridorem. Díky němu můžeme přesouvat pacienty 'suchou nohou' k dalším vyšetřením, což je rychlejší i komfortnější, zejména za špatného počasí a u hůře mobilních pacientů,“ popisovala Katarína Bučková, ředitelka Nemocnice AGEL Šternberk.

Ambulance najdou pacienti v prvním nadzemním podlaží, druhé a třetí je vyčleněno pro standardní lůžkovou část, kdy se na každém patře nachází 13 dvoulůžkových pokojů. V posledním čtvrtém patře je umístěna jednotka intenzivní péče o 10 lůžkách.

Lepší soukromí a moderní technologie

„Oproti původnímu řešení má nová JIP boxový systém, který zajistí nejen soukromí u pacientů v těžkém stavu, ale umožní izolovat pacienty potenciálně infekční nebo infekční,” vysvětloval primář interního oddělení Lukáš Prucek.

Standardní pokoje jsou mnohem prostornější, moderně vybavené, mají vlastní koupelny, klimatizaci i TV.

Nemocnice pořídila do nového interního pavilonu nové přístrojové zařízení. Z větších investic je to zejména echokardiografický přístroj, který umožní citlivěji a přesněji detekovat morfologické a funkční anomálie srdce a cév. Na intenzivní péči je to pak u každého lůžka multifunkční monitorovací systém.

Největší letošní investiční akce

Pavilon je nízkoenergetický a zcela soběstačný, s fotovoltaikou na střeše a rekuperací vody. Jeho předobrazem byla II. interní klinika – gastroenterologie a geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc se standardy pasivní budovy. Obě nemocniční budovy projektovalo brněnské architektonické studio Adam Rujbr Architects.

Výstavba šternberské interny začala počátkem roku 2020 a celkové finanční náklady se přiblížily 260 milionům korun, z čehož více než 200 milionů korun poskytl Olomoucký kraj ze svého rozpočtu.

„Můžeme mluvit o jedné z největších investičních akcí kraje v posledním desetiletí,” poukázal náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Dalibor Horák.

Nový interní pavilon začne plně sloužit pacientům od konce letošního léta.