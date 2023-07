/FOTOGALERIE/ Dny lidí dobré vůle na Velehradě vyvrcholily ve středu 5. července cyrilometodějskou poutní mší na nádvoří před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Příchod slovanských věrozvěstů na Moravu si tam během dvou dnů připomnělo na třicet tisíc věřících z celé země i ze zahraničí.

Poutní Velehrad 2023 | Video: Deník/Pavel Bohun

Hlavním celebrantem slavnostní bohoslužby byl arcibiskup a apoštolský nuncius v České republice Jude Thaddeus Okolo, jenž si svým úsměvem a bezprostředním projevem získal srdce poutníků.

Promluvu k přítomným pronesl administrátor olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík, jenž v ní varoval před malomyslností.

„Všichni máme podobné obavy, co dál, jak vyřešit to podstatné a nezaplnit náš veřejný prostor tím, co se za podstatné jen vydává. Stále více se zodpovědní lidé ptají, jaká bude naše budoucnost? Co předáme z našeho kdysi krásného světa našim dětem? Jaké to budou rodiny, když ty dnešní se nedoceňují a šíří se názory, které zapomínají na to, že každá společnost stojí a padá na rodinách,“ pokládal Josef Nuzík ve svém kázání palčivé otázky současnosti.

Mezi přítomnými byli mimo jiné ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka i nedávno jmenovaný ministr zemědělství Marek Výborný.

„Velehrad je místo mého srdce. Jezdím sem již od dob vysokoškolských, kdy jsem tady absolvoval mnoho studentských aktivit. Poprvé jsem zde byl jako dítě, s rodiči někdy před rokem 1989. Z českých a moravských poutních míst je mi Velehrad skutečně nejbližší. Je záležitostí duchovních kořenů celého našeho národa,“ řekl Deníku Marek Výborný, jenž letos na Velehrad přijel z rodných východních Čech s nejstarší dcerou.

Cyklopoutníci dorazili ze Soluně na Velehrad. Ujeli 1800 kilometrů sedmi zeměmi

Do poutního Velehradu přicestovala i Dagmar Hegerová z Jevíčka. „Byla jsem tady mnohokrát. Vloni, předloni i dříve. Jezdím sem vždycky na pouť, protože tady si od Boha můžu vyprosit spoustu milostí a darů pro všechny které mám moc ráda, a na kterých mi záleží. Velehrad je ideální místo na to, že se tady člověk může krásně ztišit, ale i děkovat a všechno tady odevzdat do Božích rukou,“ prozradila Dagmar Hegerová.

Vzpomínka na Antonína Cyrila Stojana

Velehradské slavnosti se letos nesly v duchu připomínky 100. výročí úmrtí poslance, senátora a olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana jemuž v místě jeho posledního odpočinku, ve velehradské bazilice, slavnostně odhalili plastiku od velehradského sochaře Otmara Olivy nazvanou Stojanovo otcovské srdce. Ta by se v budoucnu mohla stát Stojanovým relikviářem.

Dny lidí dobré vůle zahájila v úterý 4. července Modlitba za vlast, organizovaná ve spolupráci s armádou. Mezi účastníky byli představitelé státu, hasiči, zdravotníci, policisté a věřící.

Otmar Oliva instaloval v bazilice na Velehradě Stojanovo otcovské srdce

Nechyběl fotografický workshop, ani soutěž ve fotbalových dovednostech pod patronací legendárního Antonína Panenky, ruční přepisování Bible ani celá řada zajímavých výstav nebo aktivit pro děti. V předvečer státního svátku Dne slovanských věrozvěstů, se uskutečnil benefiční koncert Večer lidí dobré vůle.

Dny lidí dobré vůle na Velehradě vyvrcholily cyrilometodějskou poutní mší:

Zdroj: Deník/Pavel Bohun

VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE



Tradiční Večer lidí dobré vůle, letos věnovaný odkazu A. C. Stojana, začal na pódiu před bazilikou v úterý v 19.30 hodin. Slavnostním koncertem, kterým provedli moderátoři Marcela Augustová a Jiří Václavek, vyvrcholil první den cyrilometodějských oslav.



Na Velehrad dorazilo kolem 15 tisíc návštěvníků a na charitativní projekty se během večera vybrala částka 805 tisíc korun českých. Částka ale ještě může narůst díky dárcovským SMS zprávám.



Ty mohou lidé posílat na velehradskou sbírku i po skončení koncertu – DMS VELEHRAD 30, 60, 90 nebo 190 na číslo 87 777.Peníze obdrží sbírka Charity ČR „Daránek“, určená dětem v nouzi, Nadační fond Úsměv nejen pro Kryštofa, který pomáhá onkologicky nemocným pacientům, a také sbírka iniciovaná poutním domem Stojanov pro Církevní dětský domov Emanuel.