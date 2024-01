Do světa bodyartu a ještě dál, to je název výstavy, kterou od středy 10. ledna hostí Galerie severní křídlo zámku v Hranicích. Autorkou expozice je loňská mistryně republiky v malbě na obličej a dekolt Radka Kunovská z Hranic.

Vernisáž výstavy Radky Kunovské (vpravo) Do světa bodyartu a ještě dál v Galerii Severní křídlo zámku v Hranicích. | Foto: Pavel Jakubka, se souhlasem

Přípravy na mimořádnou výstavu trvaly jeden rok a podílela se na nich řada profesionálních i amatérských fotografek, fotografů a také modelek. Díky nim vytvořila Radka Kunovská unikátní výstavu fotografií svého bodyartu – malby na tělo, kde fantazie nemá hranice a hlavní roli hraje iluze.

„Nejintenzivnější a nejnáročnější pro mě byl ale poslední týden před výstavou, kdy jsem dávala dohromady všechny fotky, vymýšlela jejich umístění, popisky, následovalo rámování a podobně,“ řekla v rozhovoru pro Hranický deník Radka Kunovská.

Vystaveny jsou také fotografie, kostýmy a předměty ze soutěží v Praze. Výstava je v hranické Galerii severní křídlo zámku otevřena v provozní době městského úřadu do 29. února.

Vernisáž výstavy Radky Kunovské. Podívejte se Zdroj: Youtube

Vernisáž byla velkolepá. Vedle fotografií a obrazů byla k vidění vaše práce doslova naživo. Nepochybuji, že přípravy byly náročné. Jaké tedy byly?

Přípravy na výstavu probíhaly v podstatě rok. Loni v lednu jsem se osmělila a zjišťovala, jestli by bylo možné mít v Galerii severní křídlo zámku výstavu fotografií s uměním malby na tělo. Po domluvě termínu jsem prakticky hned začala s přípravami. Tou dobou jsem měla v počítači pouze pár snímků realizací, které vznikaly doma v neprofesionálních podmínkách, bez dobrého osvětlení. Neměla jsem za sebou žádného fotografa.

A tak jsem začala postupně spolupracovat s několika autory. Takto jsem se dostala k ostravské fotografce Nikole Tesařové, přerovské Tereze Brouškové a k mé velké radosti i k Pavle Vera Ferdové. Během roku vznikalo mnoho fotek přímo pro tuto výstavu – s Terkou Brouškovou série ročních dob, kdy jsme využívaly i přírodniny, které zrovna venku byly k dispozici.

Zapojilo se mnoho dalších kreativních lidí, kteří pomáhali s čelenkami, šaty a podobně. Nejintenzivnější a nejnáročnější pro mě byl ale poslední týden před výstavou, kdy jsem dávala dohromady všechny fotky, vymýšlela jejich umístění, popisky, následovalo rámování a podobně. Tohle byla pro mě nejtěžší část.

Je to vaše první větší výstava, jaké máte pocity?

Výstava v hranickém zámku byla připravovaná s tím, že to bude moje první výstava, pokud tedy nepočítám své koutky v Galerii M+M, kde bývám každoročně součástí Salonu výtvarníků. Souhrou různých událostí však došlo k tomu, že ji předběhla Stodola u Bečvy, kde jsem měla na podzim loňského roku výstavu Do říše divů a ještě dál. Zde bylo téma Alenky v říši divů – snímky zachycující bodyart a 3D předměty.

Tato výstava v hranickém zámku je, co se počtu vystavených fotografií týče, mnohem rozsáhlejší. Mám z ní opravdu radost, slavnostní zahájení se neslo v nádherném duchu, přišla spousta lidí a spousta se na výstavu ještě chystá.

Co všechno je na výstavě k vidění?

Výstavu jsem si rozdělila do čtyř částí. Dlouhou stěnu, kterou je vidět už ze dvorany zámku, zdobí sedm velkoformátových fotografií, jejichž autorka je Pavla Vera Ferdová. Tyto fotky jsou jednak z loňských pražských soutěží, kde jsem na březnovém mistrovství získala první místo v malbě na obličej a dekolt, a na podzimní soutěži jsem byla čtvrtá.

Další fotky mají za sebou příběh, který si mohou návštěvníci přečíst v průvodci. Taky je zde snímek s kouzelnicí Kelly, která u mě v Salonu byla začátkem ledna, čímž se mi splnil další ze snů. Druhá část je věnovaná ročním dobám, kde jsou zároveň i tematické fotky – halloweenské, vánoční a podobně.

Třetí část ukazuje různé zajímavé akce, kterých jsem byla v minulém roce součástí. Je zde kousek z výstavy o Alence, zážitkový workshop na téma Harry Potter, akce v opavském kostele, kde jsem malovala na pódiu před diváky a akce Czech Art photo, na které vznikly fotky s hranickým znakem na zádech modelky. Jedna z fotek je i na titulní stránce stolního kalendáře pro rok 2024.

Čtvrtou část pak tvoří moje nejmilejší téma v rámci bodyartu, a to iluzivní malba. Kromě fotografií různých velikostí mohou lidé vidět kostýmy, čelenky, které si sama vyrábím, poháry z mistrovství a další. Upozornit bych chtěla na několik QR kódů u fotek. Návštěvníci, kteří mají čtečky QR kódů v mobilech, si mohou na výstavě načíst videa k některým proměnám.

Kdo všechno se na vaší práci a také na výstavě podílel?

Můj obrovský díky patří fotografům, jejichž fotky lze na výstavě vidět. Mnoho proměn jsem si fotila sama, ovšem tisk mých fotografií je možný na velikost maximálně A2. Nemám potřebnou techniku a znalosti, abych vytvořila takovou fotku, která by šla vyfotit ve formátu, jaký na výstavě je.

Kromě výše zmíněných fotografek jsou zde i fotky dalších profesionálních a amatérských fotografek a fotografů - Katky Novákové, Davida Križana, Romana Ďurkoviče, Báry Ambrosové, Viktora Karvanszki, Lucie Jechové, Davida Korciny, Pavla Jakubky, Renáty Veselské…

Samozřejmě jsem měla spoustu modelek, navázala jsem nečekaná přátelství. A velkou pomoc jsem měla také během instalace od Táni Dvořáčkové, rodiny – tatínka a manžela.

Nedávno jste si otevřela v Hranicích umělecký salon. Co vše nabízí a pro koho vlastně je?

V Salonu, který se nachází na náměstí, vítám své klientky a klienty, kteří přichází pro zážitky. Spojuji make-up s malbou na tělo. Vždy záleží na klientovi. Někdo se nebojí pomalovat si celé tělo, z čehož vzniknou třeba krásné akty coby dárek pro partnera, někdo chce zažít proměnu ve stylu disneyovských postav, halloweenských příšer, akčních hrdinů.

Někdo má raději něco decentnějšího, pak dělám make-up a dekolt, například zimní královny, podzimní proměny a podobně. Momentálně ke mě nejvíc chodí na zimní a valentýnské motivy. Samozřejmě budou následovat jarní, přičemž k těmto proměnám si vytvářím i vlasové doplňky. Někteří chtějí zažít iluzivní malbu, někdo fotky využívá v rámci propagace své značky, služeb, produktů, takže to ladíme na míru.

Kromě toho v Salonu dělám malbu hennou a jaguou, tedy dočasné tetování. Jde o malbu štětcem. Lidé si u mě při malování odpočinou, je to opravdu relaxační – jednotlivé tahy štětcem jsou opravdu příjemné.

Rok je teprve na začátku, co vás v něm čeká?

Mám toho v plánu hodně. Ráda bych se zúčastnila bodyartové soutěže ve Slavkově u Brna, která se koná co dva roky a pro letošek je hezké téma Svět sladkostí. Spolupracovat budeme opět s Czech Art photo – pojedu za nimi na víkendovou akci – workshop do Zlína, kde budou i fotografové jako Robert Vano nebo Sára Saudková. Budu zde vymýšlet model a malbu přímo na míru.

Ráda bych se rozvíjela v několika oblastech – malba na celé tělo, dosud jsem dělala hlavně obličej a dekolt, celé tělo je časově náročnější, technika airbrush, nanášení barvy pomocí pistolky, a práce vizážistky. Kromě malby na tělo si ode mě lidé kupují o obrazy na plátnech, tomu se chci dále také věnovat.

Podle toho, jak vás poslouchám, máte určitě i nějaký velký cíl. Prozradíte nám ho?

Co je můj velký cíl, tak to je prorazit s malbou na tělo v rámci propagace větších firem. V zahraničí poměrně často funguje, že se pomalují modelky, na dekolt se namaluje značka například drogerie a vznikají krásné fotky, které fungují jako reklama.

V České republice se tohle příliš nedělá a podle mě je to škoda. Takže bych ráda navázala spolupráci s nějakou větší firmou a vytvořila fotografie, které můžou fungovat v rámci propagace na plakáty, letáky, kalendáře a tak dále. Také od podzimu spolupracuji s manželi Strnadlovými ze Stodoly u Bečvy a s Janou Kubáčovou – Svatební agentkou na tematických akcích. Na ty se mohou lidé těšit i letos. Nejbližší připravovaná bude na téma Harry Potter.

Veškeré potřebné informace naleznou lidé na mých webových stránkách radkakunovska.art, aktivní jsem pod svým jménem na Facebooku a Instagramu.