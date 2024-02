Hranice se dočkají nové cyklostezky Žáčkova, která rozšíří síť tras a v budoucnu přinese i další sportovní možnosti. Město zahájilo přípravné práce a očekává, že nová stezka podpoří aktivní trávení volného času obyvatel.

Kolem Pískáče v Hranicích začaly přípravné práce, a to nutné kácení dřevin | Video: Deník/Liba Mátlová

Přípravnými pracemi odstartovala v těchto dnech výstavba další cyklostezky v Hranicích, tentokrát cyklostezky Žáčkova. Ta povede kolem Pískáče a poté dál podél Bečvy, kde naváže na cyklostezku Bečva.

„Nyní, v období vegetačního klidu, začaly přípravné práce, a to nutné kácení dřevin. Od dubna až do července by pak měla probíhat samotná stavba cyklostezky,“ informoval mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Na akci ve výši 14,5 milionu korun získalo město dotaci, projekt Cyklostezka Žáčkova je spolufinancován Evropskou unií.

Tato cyklostezka je součástí širší studie, která se pro tuto lokalitu zpracovává. Město Hranice tak v budoucnu počítá i s dalšími úpravami a sportovním využitím kolem Pískáče.

A to i díky výsledkům dotazníkového šetření, do kterého se obyvatelé Hranic pomocí pocitové mapy mohli zapojit před čtyřmi lety. Podle nich se totiž v této lokalitě cítí lidé nejlépe.

„Součástí by měla být také revitalizace Pískáče, včetně jeho odbahnění. Chtěli bychom v této lokalitě přidat i nějaké další volnočasové a sportovní aktivity, uvidíme, co nabídne studie,“ nastínil starosta města Hranice Daniel Vitonský. Ve hře je tak i například pumtracková dráha.