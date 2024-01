Tuhé mrazy, které od neděle panují v Hranicích, zapracovaly i na řece Bečvě. Hladinu pokryly tisíce ledových ker. Ty ale bylo potřeba polámat, aby nedošlo k ucpání koryta a navýšení hladiny Bečvy. Ve čtvrtek kolem desáté hodiny dopoledne začaly ledy praskat a kry se pohnuly, masa ledu se valila korytem.

Ledové kry na řece Bečvě v Hranicích, čtvrtek 11. ledna 2024. | Video: Deník/Liba Mátlová

„Bylo potřeba odstranit ledovou plochu mezi jezem a silničním mostem, protože nad ním se začaly kupit malé kry a ledová tříšť. Tím se začalo koryto ucpávat a hladina Bečvy se začala navyšovat až do Teplic nad Bečvou,“ popsal situaci správce jezu Jaromír Capil.

Povodí Moravy se rozhodlo, že uvolní masu nakupeného ledu a ker

„Vyhodnotili jsme, že bude lepší, když to provedeme za dne, protože by se koryto mohlo během noci někde ucpat. Manipulace se provádí tím způsobem, že se nad jezem nadrží hladina a pak se začne odpouštět. Tím se v nadjezí poláme led a následně pluje dál po toku. Je to osvědčený způsob, který funguje. Jsou ale i případy, kdy na lámání ledu musí nastoupit těžká technika,“ vysvětlil jezný Jaromír Capil.

