Sokol Skalička, Sokol Skalička! Ať si říká, kdo chce, co chce, jen my máme hřiště z kopce. I když obec maličká, dnes vyhraje Skalička! Tak zní refrén nové klubové hymny týmu TJ Sokol Skalička. Chytlavý song nazpíval frontman rockové kapely Traktor Martin Kapek s doprovodnými vokály skaličských fotbalistů.

Martin Kapek se do obce na Hranicku nastěhoval před několika lety. A protože většina fotbalistů byla už tehdy fanoušky Traktoru, tak se tento počin doslova nabízel.

„Už v té době jsme u piva několikrát probírali možnost, jestli by se dalo něco nazpívat, ale nějak se to nepodařilo. Až teprve před nedávnem jsme se s Martinem Kapkem potkali a uskutečnilo se to. Do měsíce jsme měli návrh hymny od Martina na stole, společně jsme udělali drobné úpravy a pak jsme všichni jeli do studia a vznikla z toho tahle parádní hymna, která se líbí všem hráčů, fanouškům i v okolí,“ řekl kapitán fotbalového mužstva TJ Sokol Skalička Jaroslav Škuta, který hraje třetí třídu v okrese Vsetín.

Málo času ale obrovskou chuť do společné práce potvrzuje také frontman kapely Traktor Martin Kapek. „Skaličáci nás přijali a bydlíme tam moc rádi už 10 let. Když mě fotbalisti kdysi oslovili, nezaváhal jsem. Jen je to se mnou složité s časem, ale přišlo to, kdy to mělo přijít, a myslím, že se nám hymna povedla,“ konstatoval s úsměvem.

Raritou skaličského zeleného pažitu je skutečnost, že je z kopce. A to nemohlo v textu rozhodně chybět. „Několikrát jsme se sešli s Martinem a klukama u piva, upravovali jsme jednotlivé sloky i refrén, který nás zcela vystihuje, protože máme opravdu hřiště z kopce, což je dost originální,“ usmál se Jaroslav Škuta.

Klubová hymna se zrodila v Bomb Jack studiu Václava Dreiseitla ve Lhotce na Hranicku. Zpěváka Martina Kapka doprovodili jako vokalisté fotbaloví borci ze Skaličky.

„Byl to pro nás neskutečný zážitek. Pro nás pro všechny. Nakoukli jsme do světa, který vůbec neznáme. Když jsem si poslechli, jak to zpíváme ve studiu a pak originál, tak jsme se museli smát a nechápali jsme, co z toho šlo udělat,“ zavzpomínal s úsměvem na nahrávání kapitán fotbalového mužstva.

Nová klubová hymna týmu TJ Sokol Skalička

A když už byla hymna na světě, tak nemohly chybět ani šály pro fanoušky a pořádný nářez na hřišti. „Jde vidět, že lidi tady fotbal táhne. O klubové šály byl velký zájem, naši fanoušci je nosí na naše zápasy a jezdí nás podporovat, i když hrajeme venku. Lidi tady prostě kolem fotbalu fungují. Také jsme narychlo udělali na hřišti novou aparaturu. Když tady hymnu pustíme, je to parádní nářez,“ zmínil kapitán s tím, že pokud je v obecním rozhlase zpráva o Sokolu, tak ji zahrají jako znělku.

„Velké dík patří Martinu Kapkovi i jeho manželce Petře, kteří všechno zorganizovali a vymysleli a také Václavu Dreiseitlovi, který s námi měl ve studiu při nahrávání velkou trpělivost, dále všem hráčům a lidem, kteří nám pomáhali,“ doplnil závěrem Jaroslav Škuta.