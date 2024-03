Kolísavé teploty, které během zimy střídaly mrazy a oblevy, se podepsaly také na stavu silnic v Hranicích. Některé jsou plné děr a výtluků. Město začalo s provizorním spravováním, na rozsáhlé opravy se ale teprve chystá. O mnoho úseků ve městě se stará kraj a Ředitelství silnic a dálnic, ne všechny silnice v Hranicích jsou totiž v jeho vlastnictví.

Výtluky na Třídě 1. máje v Hranicích, 7. března 2024 | Video: Deník/Liba Mátlová

Po zimě se na silnicích a místních cestách v Hranicích a místních částech objevila řada velkých děr a výtluků. Město prozatím provádí provizorní opravy svých místních komunikací.

„K důkladným opravám bude moci dojít až v momentě, kdy budou v provozu obalovny, které by měly naskočit v dubnu. Ty bohužel zatím nepřizpůsobily svůj provoz letošní velmi teplé zimě,“ vysvětlil prodlevy oprav mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Nadšení se zimou poškozenými silnicemi nejsou ani řidiči. „Letošní zima skončila nějak brzo, takže ty díry vylezly o něco dříve. Místy je to úplný tankondrom, a mám co dělat, abych se jim vyhnul. Nejhorší je to asi u Slávie. Je mi ale jasný, že teď s tím ještě moc neudělají, ale aspoň nějaké provizorní řešení by se hodilo. Kdo ví, jestli ještě nějaké pořádné mrazy nepřijdou, když jsme měli jaro v únoru,“ pousmál se osmačtyřicetiletý Jiří z Hranic.

Mnohé silnice ve městě ale nejsou ve vlastnictví Hranic. Stará se o ně kraj, konkrétně správa a údržba silnic, nebo přímo Ředitelství silnic a dálnic, což jsou silnice I. třídy. Město kvůli opravám na správce těchto cest apeluje. „Ve městě jde například o Třídu 1. máje, kde je problematický zejména úsek v lokalitě u Slávie. Ten měla krajská Správa a údržba silnic provizorně opravit již v pondělí 4. března,“ doplnil Petr Bakovský.

Na jaře by se pak měla na náklady města, které si vyžádají přibližně 15 milionů korun, rozběhnout i celková rekonstrukce ulice Zborovská od křižovatky s ulicí Komenského - Černý orel, až po Albert Hypermarket.