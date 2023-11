VIDEO: Na putování po betlémech můžete letos poprvé vyrazit v Hranicích

Letošní adventní čas v Hranicích poprvé zpříjemní Vánoční putování Hranicemi za betlémy. Od pátku 1. prosince se ve čtyřiadvaceti výlohách vybraných obchodů a spolků objeví originální betlémy s příběhem. Akce, určená například pro celé rodiny, slibuje nevšední zážitek a také možnost zapojit se do soutěže o zajímavé ceny, a to až do neděle 14. ledna 2024.

Vánoční putování Hranicemi za betlémy končí v Galerii M+M | Video: Deník/Liba Mátlová