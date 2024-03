Nové lípy, platany i keře. Revitalizace Sadů Československých legií v Hranicích nabírá na obrátkách. V rámci projektu financovaného z EU fondů dojde k obnově zeleně a zvýšení biologické rozmanitosti městského parku.

Městský park v Hranicích, březen 2024. | Video: Deník/Liba Mátlová

Nezbytná obměna zeleně čeká ještě letos Sady Československých legií. „Mnoho stromů je zde ve špatném zdravotním stavu, jsou proschlé nebo nemocné. Proto dojde k jejich nahrazení novými stromy a keři. Na tuto akci jsme získali dotaci z fondů Evropské unie. Náklady projektu ve výši 1,7 milionu korun budou zcela pokryty z dotace Operačního programu Životního prostředí AOPAK,“ informoval mluvčí města Hranice Petr Bakovský. Součástí projektu je i následná péče o zeleň po dobu tří let.

Nutné kácení přestárlých a nemocných stromů je v plánu do už konce března a na podzim bude provedena nový výsadba. „Do vybraných částí parku jsou navrženy výsadby listnatých a jehličnatých stromů, které z části nahradí odstraněné stromy a z části nově doplní otevřené stávající plochy. Ve volném prostoru je navržena výsadba lip v pravidelném rastru. Projekt počítá i s přesazením dvou stávajících mladých lip. Do hlavní aleje budou doplněny stávající platany tak, aby do budoucna vzniklo plnohodnotné stromořadí,“ popsal mluvčí města.

Podle jeho slov bude park doplněn o keřové patro, které díky svým květům vnese tomuto místu větší atraktivitu ve vegetačním období a podpoří biologickou rozmanitost. „Ve vybraných místech je navržena i výsadba vyšších keřů, a to především k odclonění tenisových kurtů a workoutového hřiště, které tak budou lépe začleněny do prostoru parku. K částečnému odclonění dojde i v blízkosti vodárenského zařízení,“ pokračoval Petr Bakovský.

Kromě této dotační akce se v parku chystají i další úpravy. „Ještě v březnu dojde k výměně houbou napadeného trámu na vstupním portálu a na to naváže výsadba trvalkových a letničkových záhonků. Na podzim pak doplníme skladbu květin také o cibuloviny,“ doplnil na závěr mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Velké proměny se městský park dočkal před dvanácti lety. Rekonstrukce si celkově vyžádala přibližně osmnáct milionů korun. Město na ni získalo dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava.