Skleněné baňky, slaměné, kovové, dřevěné, látkové a další ozdoby na vánoční stromeček jsou od minulého čtvrtku k vidění na výstavě s názvem Vánoční ozdobárium ve výstavní síni na Staré radnici v Hranicích. Výstava potrvá do 28. ledna 2024.

Na své si přijdou všechny děti i ti dříve narození. „Lákadlem je kolekce dětských ozdob a retro ozdob, ale také historický dřevěný betlém ze sbírek hranického muzea. Vánoční atmosféru doplní fotografie zaměřené na vánoční ozdoby,“ popisuje kurátor vánoční expozice Marek Suchánek.

Návštěvníci výstavy se také dozvědí o historii vzniku ozdob. „První skleněnou ozdobu vyfoukl sklář z francouzského městečka Goetzenbruck, a to v polovině 19. století. Tehdy se totiž urodilo málo ovoce a stromečky nebylo čím ozdobit. Sklář vyfoukl jednoduchý tvar jablka ze skla a stromek skleněnými jablky ozdobil. Nápad se ujal a dostal se i do českých zemí,“ zmiňuje dále kurátor.

Ještě na začátku 30. let 20. století se k nám skleněné ozdoby dovážely. Od poloviny 30. let začaly být skleněné ozdoby československých sklářů oblíbené a vyvážely se dokonce i do Spojených států amerických. Tradiční české foukané vánoční ozdoby patří i dnes k vyhlášeným u nás i ve světě.

Výstava Vánoční ozdobárium bude k vidění v muzeu na Staré radnici v Hranicích do neděle 28. ledna 2024.

