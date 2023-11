Prodej vánočních hvězd, které pomáhají, zahájila ve středu Vinotéka u Šenků v Hranicích. Letos se připojila do tradiční charitativní sbírky Vánoční hvězda, kterou pořádá od roku 1998 občanské sdružení Šance Olomouc, už podvanácté. Výtěžek z prodeje poputuje na pomoc hemato-onkologicky nemocným dětem.

Prodej vánoční hvězdy ve Vinotéce U Šenků v Hranicích | Video: Deník/Liba Mátlová

Smyslem tradiční charitativní sbírky Vánoční hvězda je pomoc malým, těžce nemocným pacientům z Dětské kliniky ve Fakultní nemocnici Olomouc.

„Mám z toho strašně dobrý pocit, dává mi to obrovský smysl. Vážíme si všech lidí, kteří koupí vánoční hvězdy podpoří tento projekt. Už to děláme řadu let a stále je o hvězdy zájem, lidé si je u nás rezervují dopředu,“ řekla majitelka vinotéky Zuzana Šenková.

Dvacet kusů hvězd si hned ve středu v hranické vinotéce vyzvedl starosta obce Jindřichov Jaromír Blaha. Místní obyvatelé si je mohou zakoupit na obecním úřadě nebo v knihovně.

„Do charitativní sbírky Vánoční hvězda pro Šanci Olomouc se zapojujeme už asi osm let. Je to pro dobrou věc, tak nám přišlo přirozené, že alespoň tímto způsobem můžeme pomoct nemocným dětem,“ vysvětlila účetní obce Jindřichov Jana Biskupová.

První závoz byl ve středu a s dalším počítají ve vinotéce příští týden. A proč si vánoční hvězdu pořídit přímo ve Vinotéce u Šenků?

„Jde o pomoc, a taky pro dobrý pocit. Navíc kytky jdou přímo od pěstitele k nám, nejdou přes žádné překladiště. Ze skleníku přímo do prodejny. Pokud nepřemrzne někomu v autě, tak krásná vydrží opravdu dlouho,“ doplnila s úsměvem Zuzana Šenková.

První výtěžek sbírky v roce 1998 činil 58 700 korun, v loňském roce se podařilo na pomoc hemato-onkologicky nemocným dětem ve FN Olomouc vybrat neuvěřitelných 3 925 014 korun.