VIDEO: Vánoce v Hranicích jsou v plném proudu. Těšte se na Tanju i Fleret

Vánoční program v Hranících se přehoupl do druhé poloviny a stále je, na co se těšit. Na náměstí už vystoupili Bohuš Matuš, Tereza Mátlová, Roman Dragoun nebo Marcel Woodman, a pódium bude patřit dalším zvučným jménům. Do Hranic míří rocková diva Tanja, zpěvák David Uličník ze 4TETu, energická kapela s velkou dechovou sekcí The People nebo dvorní kapela Valašského království Fleret.

Decolt — Věra Špinarová revival v Hranicích, středa 13. prosince 2023 | Video: Deník/Liba Mátlová