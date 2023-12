Vánoční strom v Hranicích se na Masarykově náměstí rozsvítil tradičním odpočítáváním v pátek 1. prosince po 17. hodině. V podvečerním kulturním programu vystoupila muzikálová a operetní zpěvačka Tereza Mátlová a český muzikálový zpěvák Bohuš Matuš.

Rozsvícení vánočního stromu v Hranicích, 1. prosince 2023 | Video: Deník/Liba Mátlová

Vánoční trhy začaly na náměstí už dopoledne. Stánky s punči a vánočním zbožím vítaly první návštěvníku už v deset hodin. Stánkaři nabízeli nejrůznější druhy punčů, zabijačkové pochoutky, sýry, čabajky, frgály a další.

Nakoupit si zde lidé mohli baňky, dřevěné hračky, formičky, perníčky, svíčky a spoustu dalšího vánočního zboží. „Bylo vidět, že se lidé těšili a už dopoledne se jich tady pár zastavilo. Hlavní nápor byl ale až v podvečer,“ konstatovala jedna prodejkyně punčů.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu si tradičně nenechaly ujít stovky lidí. Vánoční atmosféru rovněž podtrhla živá zvířata, jízda na oslíku nebo práce mistra kovářského.

Milovníci punčů a svařáků musejí letos počítat se zálohovanými kelímky. Vratnou zálohu 50 korun dostanou lidé zpět v jednom ze stánků. „Chápu, že je to ekologické a taky nebude tolik odpadu. Běžně je mají na festivalech, tak nám to ani nepřijde. Někomu se to líbit nemusí, ale může si příště vzít vlastní kelímek,“ řekla s úsměvem čtyřiatřicetiletá Veronika.

Kluziště bude

I letos se můžete těšit na kluziště. Bruslit se bude na náměstí od pondělí. Polymerové kluziště o rozměrech 10 x 20 metrů se začne stavět v neděli 3. prosince.

„V provozu bude od pondělí, a to denně od 10 do 20 hodin až do 28. prosince. Výjimkou bude Štědrý den, kdy bude kluziště otevřeno jen od 10 do 13 hodin,“ informoval dramaturg MKZ Hranice Jakub Rob. Kluziště je určené pro širokou veřejnost zdarma. Bude u něj také půjčovna bruslí a jejich broušení. Půjčovné za brusle bude zpoplatněno.

Vánoční trhy potrvají na Masarykově náměstí v Hranicích až do pátku 22. prosince, kdy vyvrcholí vánočním koncertem skupiny Fleret a ohňovou show.

Vánoce v Hranicích

pondělí 4. prosince

17.00 Vystoupení žáků Základní školy 1. máje, Hranice

středa 6. prosince

17.00 Absolute Bon Jovi revival

čtvrtek 7. prosince

17.00 Radim Černý Band

pátek 8. prosince

17.00 Roman Dragoun & Futurum

sobota 9. prosince

17.00 Blue Cimbal

pondělí 11. prosince

17.00 Vystoupení žáků Základní školy Drahotuše a Základní umělecké školy Potštát

úterý 12. prosince

17.00 Vystoupení trubačů SLŠ Hranice

středa 13. prosince

16.30 Kapela Decolt – Věra Špinarová revival

18.00 Česko zpívá koledy s Deníkem, doprovází Hranický dětský pěvecký sbor

pátek 15. prosince

17.00 David Uličník & Orchestrion

19.00 Poutníci

sobota 16. prosince

17.00 The People

pondělí 18. prosince

17.00 Vystoupení žáků Základní školy Šromotovo, Hranice

středa 20. prosince

17.00 Tanja s kapelou

čtvrtek 21. prosince

17.00 VoCoDe – koncert hranické country kapely

pátek 22. prosince

17.00 Fleret – folkrocková kapela z Vizovic

Andělé na chůdách

Ohňová show The Cube.

neděle 24. prosince

14.45 Štědrovečerní muzicírování s žesťovým kvintetem Hraničáci pod vedením Tomáše Landsmana

Změna programu vyhrazena

