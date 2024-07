Parkoviště vedle autobusové zastávky Olšovec – Lom slušně zaplněné, za ním za závorou a značkou s vícero zákazy (potápění, koupání zvířat, táboření, rozdělávání ohně, vjezdu) přírodní plocha ke koupání přístupná buď přímo z chodníčku nebo z pravé strany po překonávání srázů.

„Hezké koupání, čisťoučká voda, málo lidí,“ komentují to návštěvníci zatopeného lomu. Vstup je tady samozřejmě na vlastní nebezpečí. A někteří i ze srázů na jihozápadní straně neváhají skákat do vody.

„Dnes je to už jako normální koupaliště, termální,“ uvádí obyvatel nedalekých Hranic, kde žije už pětačtyřicet let a stejnou dobu se chodívá koupat do Olšovce. Vzpomíná, že svého času ho tady naháněl správce tehdy veřejnosti nepřístupné lokality – pomohl prý doklad od rožnovských lesů umožňující pohyb v lomu a okolí. Také se podle něho říká, že tady za války byla věznice.

„V zimě to má něco do sebe, když vysekáme ledy. Jinak je to tady fantazie, v létě prohřáté,“ líčí pamětník. O lomu říká, že je průtočný, není v něm spodní voda, protéká jim potůček (momentálně slabší) a voda se stále mění. Žije v něm i hodně ryb, prý dosti velkých. „Je to naše dobíjecí stanice,“ dodává.

Stanice občerstvovací je pak přes cestu od parkoviště a nese název Kiosek u lomu. Otevřeno bývá vždy od třetí hodiny odpoledne, zavírá v devět večer s výjimkou sobot a nedělí, kdy je do desíti. Posezení je jak před výdejním okýnkem, tak u stolků pod slunečníky. Čepují jedenáctku Rychtář a desítku Radegast půllitr za čtyřicet, nealko pivo je za pětatřicet a čtyřicet, točená malinovka za pětatřicet a kofola za čtyřicet korun. K jídlu jen křupky, brambůrky, tyčinky či arašídy.

Nemalou devizou zatopeného lomu v Olšovci je také jeho dostupnost, z dálničního exitu 308 Hranice je to pár minut západním směrem.