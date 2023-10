Osmnáctičlenná výprava hranických Panenek vybojovala na Mistrovství Evropy mažoretek 2023 NBTA Europe, které se konalo v bulharském Plovdivu od 5. co 8. října, titul nejvyšší. Mažoretky Panenky se mohou pyšnit již několika tituly mistryň Evropy, ale pro tuto konkrétní skupinu to byl již třetí titul mistrů Evropy.

Mažoretky Panenky z Hranic získaly v bulharském Plovdivu titul mistryň Evropy | Video: se souhlasem Zuzany Králové

„Před vyhlášením vítězů naší kategorie jsme si všechny sedly do kruhu a držely jsme se za ruce. Ze všech byla cítit hrozná nervozita a napětí. Když byla oznámena třetí a druhá místa, napětí ještě vzrostlo,“ popsala v rozhovoru pro Deník chvíle napětí před vyhlášením vítězů trenérka Panenek Zuzana Králová.

Za tímto obrovským úspěchem hranických mažoretek však stojí hodiny náročných tréninků, pečlivých příprav a také obětavá a nezištná práce těch, kteří se podíleli na choreografii či kostýmech.

Jak náročné bylo se na mistrovství Evropy připravit?

Příprava na Mistrovství Evropy je vždy velmi náročná. V naší disciplíně jsou některé prvky, výhozy a přehozy zakázány, což vyžaduje důkladné úpravy a přeměny celé sestavy. Dívky podstoupily intenzivní trénink během prázdnin na příměstském táboře, kde každý den od pondělí do pátku strávily několik hodin trénování a přípravou na ME. Před blížícím se Mistrovstvím Evropy jsme pokračovaly v tréninku dvě hodiny jednou týdně, zaměřovaly jsme se především na zdokonalování útvarů ladění našich formací a pilování prvků.

Vítězka Mistrovství ČR z Hranic v malbě na tělo zve na svou první výstavu

Kdo se na přípravách všechno podílel?

Choreografii pro nás vytvořila paní Edita Beerová, za což jí patří obrovský dík. Veškeré prvky, které jsou začleněny do choreografie, jsme si společně s děvčaty vymyslely a přidaly samy. O krásné kostýmy, které výborně ladily s celou choreografií a hudbou, se postarala šikovná švadlena, paní Valentová. Návrh kostýmů vytvořila paní Koutníková.

Kolik se do Bulharska sjelo zemí a jaká tam vládla atmosféra?

Na Mistrovství Evropy se sešlo několik týmů z různých států. Celkově se mistrovství zúčastnilo 12 zemí – Česká republika, Moldávie, Anglie, Wales, Norsko, Belgie, Holandsko, Francie, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko a Chorvatsko. Konkurence byla tedy velmi silná.

Co se týká atmosféry, ta byla naprosto nezapomenutelná. Česká část tribuny poskytovala našim soutěžícím obrovskou podporu – tancovalo se, zpívalo se, a dokonce se hrálo na hudební nástroje.

Výstava, která pobaví i děti. Starou radnici v Hranicích obsadily origami

Očekávaly jste takový úspěch?

To se nedá takhle říct, ale když vidíte, jaký děvčata podala výjimečný výkon a kolik energie do svého výkonu vložila…tak jsme si to moc přály.

Jaké byly první reakce děvčat bezprostředně po vyhlášení výsledků?

Před vyhlášením vítězů naší kategorie jsme si všechny sedly do kruhu a držely jsme se za ruce. Ze všech byla cítit hrozná nervozita a napětí. Když byla oznámena třetí a druhá místa, napětí ještě vzrostlo. Když přišel okamžik vyhlášení prvního místa a zaznělo "Czech Republic", všichni jsme se objaly a utíraly slzy štěstí. Emoce se ještě umocnily, když začala hrát česká hymna.

Mistrovství Evropy se také zúčastnila naše sólistka Veronika Simonová, která si v silné konkurenci vybojovala se sólem s rekvizitou a choreografií Metalism 11. místo.

Rádi bychom vyjádřili vděk městu Hranice a Olomouckému kraji za poskytnutí finančních dotací. Také si velmi vážíme štědrosti několika firem, které podpořily naši účast na mistrovství Evropy.

VIDEO: Pneuservisy v Hranicích už jedou naplno! Na kolik vyjde přezutí na zimu?