Tanec v latinském rytmu ovládl Sportovní halu UP v sobotním odpoledni. Konal se zde Zumba Latino Vibes, tříhodinový maraton s mezinárodní účastí. Na palubovce se pod vedením věhlasných instruktorů vlnilo okolo stovky vyznavaček zumby.

Zumba Latin Vibes v Olomouci, 9.3. 2024 | Video: Zdeněk Vysloužil

„Je to neskutečný nářez. Zumbu miluji, instruktoři jsou skvělí, dokážou vtáhnout. Sice budu dva dny cítit každý sval, ale stojí to za to," komentovala v kratičké minipauze jedna z nadšených účastnic.

CO JE ZUMBA? Dvě hodiny v plném tempu. To byl sobotní Zumba maraton v olomoucké sportovní hale UP. 9.3. 2024 Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil Zumba je taneční fitness program, který vytvořil kolumbijský fitness trenér a choreograf Alberto „Beto“ Perez. Zumba představuje aerobní trénink – jedná se o formu intervalového tréninku, využívá se pojmenování – „přerušovaný trénink“. Střídají se pomalé a rychlé skladby. Zdroj: Wikipedia

Akci zorganizovali známí olomoučtí zumbaři Marek s Martinem, kteří neváhali pozvat uznávanou Zumba guru Danielou Čavojec Česnekovou. Charismatická Danka, průkopnice latinského tance na území bývalého Československa, dokázala ze všech přítomných vymáčknout maximum.

Neváhala se z podia vrhnout přímo mezi dav tanečnic a společně s dalšími uznávanými instruktory z celé republiky zanechala ve všech nezapomenutelný dojem. „Je úžasná, sleduji ji několik let a příležitost, zatančit si s ní naživo, jsem si nemohla nechat ujít," poznamenala udýchaná Lenka.

