Spoustu skvělých akcí na vás čeká v celém Olomouckém kraj tento víkend. Vyberte si z našch tipů

Běh Barvám neutečeš ve Smetanových sadech v Olomouci, 13. května 2023 | Video: Petr Pelíšek

OLOMOUCKO

Flerjarmark na náměstí

KDY: pátek 10. a sobota 11. května, 10-17 hod

KDE: Dolní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Šperky, přírodní kosmetika, oblečení, hračky, kabelky a doplňky, svíčky, bytové dekorace a spoustu dalšího najdete na stáncích na Dolním náměstí. Chybět nebude oblíbený Vintage koutek, kde můžete svůj šatník obohatit kouskem z druhé ruky

Barvám neutečeš

KDY: sobota 11. května, 9-15 hod, start 12:45

KDE: Výstaviště Flora Olomouc, Smetanovy sady

ZA KOLIK: základní startovné 399 Kč – 849 Kč

PROČ PŘIJÍT: Populární běh plný barev pro malé i velké. Dětská show, zábava, koncert kapely Hodiny, DJ. Hlavní trať 5 km, dětská trať 1,5 km

Běh Barvám neutečeš ve Smetanových sadech v Olomouci, 13. května 2023Zdroj: Petr Pelíšek

SWAP na Floře

KDY: sobota 11. května, 9-17 hod

KDE: v pavilonu E Výstaviště Flora Olomouc

ZA KOLIK: vstupné doborovolné

PROČ PŘIJÍT: Jarně laděná výměna toho, co už nepotřebujete. Krom toho, co sami přinesete, se budou prezentovat olomoučtí tvůrci a lokální prodejci. Tvořivé dílny pro děti/dospělé.

Den Regionu Haná s Laurou

KDY: sobota 11. května, od 9 hod

KDE: amfiteátr v Náměšti na Hané

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Akce k 20. výročí od založení spolku Region Haná. Pestrý regionální trh výrobců a prodejců, kulturní a doprovodný program s řadou vystoupení. Spousta tvořivých i sportovních aktivit pro děti, dětská soutěž hasičů, výstava hasičské a vojenské techniky a další.

Bohaté občerstvení po celý den. Zahraje cimbálová muzika Šumica, dechová hudbu Hněvanka, vystoupí také folkórní soubor Kosíř, vokální skupina Hifive a těšit se můžete i na taneční vystoupení. Vrcholem pak bude koncert kapely Laura a její tygři (od 19hod), program zakončí ohňová show. Podrobný program zde

Laura a její tygřiZdroj: Deník/Lucie Kohoutová

Bystřické selské trhy a Slavnost kroje

KDY: neděle 12. května 8-13 hod

KDE: Zámecké náměstí, Velká Bystřice

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Náměstí plné stánků s regionálními dobrotami i prvními výpěstky ze zahrad. Pivo, tvarůžky, koláče, místní zelenina, paštiky, štrůdly, skvělé uzeniny i pečivo… Současně náměstí rozezpívá i folklorní Slavnost kroje. V průběhu dopoledne vystoupí na malé scéně před KD Nadační dětský soubor Čekanka, Ľudová hudba Heskovci z Červeníka (SK), Hanácký mužský sbor Rovina a juniorská tanečnice Isabella Hebelková.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Petr Krňávek

Třebčínské hody

KDY: pátek 10.-neděle 12. května 2024

KDE: Třebčín (místní část Lutína)

PROČ PŘIJÍT: Bohatý hodový program začne už v pátek zapálením vatry v Ohradě a taneční zábavou se skupinou Roxy. Sobota nabídne volejbalový turnaj, skákací hrad pro děti, jízdy na koních a taneční zábavz s kapelami Old School a Krápník. Neděle zve kromě mše i na odpolední program v Ohradě s balonkovým klaunem, skákacím hradem i historickou scénou. Den zakončí taneční skupina Soraya. Po celou sobotu a neděli dobroty z grilu a udírny. Podrobný program zde

PROSTĚJOVSKO

Beltine na zámku Ptení

KDY: pátek 10. až neděle 12. května

KDE: Zámek Ptení

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné – výtěžek na opravy zámku

PROČ PŘIJÍT: Mezinárodní, keltský, hudební, fantasy festival BELTINE, se odehraje opět na malebném zámku Ptení, který svou charakteristikou připomíná bájný hrad Kamelot. Vystoupí celkem 11 hudebních skupin, dále taneční skupiny, rytíři a šermíři. Těšit se můžete i na ohňovou šou nebo dělostřelbu carského pluku. Start akce je v pátek od 14 hodin, ukončení v nedělních brzkých ranních hodinách.

Festival na zámku PteníZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Plumlovský kapr

KDY: sobota 11. května, od 8 hodin

KDE: Pláž U vrbiček, Plumlovská přehrada

ZA KOLIK: 200 startovné

PROČ PŘIJÍT: Premiérový ročník rybářských závodů na plumlovské přehradě. Zúčastnit se mohou pouze držitelé platných povolenek k lovu. Organizuje Pobočný spolek Moravského rybářského svazu Prostějov. Pro nejlepší rybáře budou připraveny poháry a zajímavé věcné ceny. Přihlásit se můžete v prodejně Rybářských potřeb Mostkovice.

Vzpomínka na Jiřího Wolkera

KDY: sobota 11. května, od 13 hodin

KDE: Náměstí T. G. Masaryka, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Jednodenní vzpomínková akce věnovaná básníkovi a prostějovskému rodákovi Jiřímu Wolkerovi. Centrální náměstí v Prostějově se vrátí v čase do doby, kdy slavný básník žil. Akce bude zahájena ve 13 hodin příjezdem komediantů v dobových kostýmech. V dalším programu se mohou návštěvníci těšit na módní přehlídky, koncerty nebo přednes básní. Přijďte se podívat na dámy v krásných róbách, pány v cylindrech nebo si poslechnout originálního flašinetáře.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Veronika Zimová

Nejen folkové odpoledne

KDY: sobota 11. května, od 14 hodin

KDE: Kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Příjemné sobotní odpoledne mohou strávit návštěvníci v Kempu Žralok při poslechu folkové hudby. K tanci i poslechu budou hrát Karamel Band Music z Olomouce a Ladislav „Laco“ Beňadik. Speciálním hostem sobotního podvečera pak bude populární zpěvák a hudebník Pepa Nos.

PŘEROVSKO a HRANICKO

Loutkářské Letnice

KDY: pátek 10. května až neděle 12. května

KDE: loutkové divadlo Přerov

ZA KOLIK: jednotné vstupné 70 korun, jednodenní permanentka 200 korun, jednodenní rodinné vstupné 450 korun

PROČ JÍT: Do Přerova míří amatérská loutková divadla z celé republiky. Na přerovské scéně se letos objeví soubor z Prostějova s pohádkou O princezně Fifleně a čertici Ruměně. S pohádkou O třech čunících přijede soubor z Rakovníka a loutková dílna Klubíčko Zábřeh zahraje pohádku o jejich slavném rodákovi, která má název Putování Jana Eskymo Welzla. Z dílny pražských loutkových divadel spatří diváci hned čtyři loutková představení, a to Perníkovou chaloupku z Prahy Královských Vinohrad a divadla Bubeníček. Soubor Říše loutek Praha zahraje Dášeňku, Jiskra Praha Kobylisy pak Vodníkovou Haničku a Praha Hostivař, loutkové divadlo Frydolín, uvede maňáskové představení Kašpárkovy pohádky. Spolek loutkářů v Lounech si připravil hru Princezna Koloběžka a loutkové divadlo Srdíčko z Vysokého Mýta doveze pohádku Rozum a Štěstí. Domácí přerovský soubor zahraje pohádku Ferda Mravenec, a to hned po slavnostní zahájení v sobotu 11. května v 9 hodin.

Na kole Přerovskem

KDY: sobota 11. května

KDE: start od sokolovny v Přerově

PROČ JÍT: Čtyřiačtyřicátý ročník cykloturistické akce, která startuje od přerovské sokolovny. Registrace účastníků od 7 do 10 hodin. Vybrat si můžete jednu z tras o délce 5, 20, 30, 50 a 70 kilometrů. Každý účastník obdrží pamětní list.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Kristýna Kovaříková

Míle pro mámu

KDY: sobota 11. května od 15 do 18 hodin

KDE: park Michalov, Přerov

PROČ JÍT: Zábavně-sportovní stezka pro celou rodinu. Start od bistra U Králíčka v parku Michalov. Účastníci budou na trase plnit úkoly, do kterých se mohou zaplnit malí i velcí. Jako doprovodný program budou připraveny tvořivé dílny, mini-jarmark, jízda na koni či skákací hrad.

Mámo, táto, babi, dědo, pojďte se mnou ven

KDY: sobota 11. května od 9 do 11 hodin

KDE: Sady Čs. legií, Hranice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ JÍT: Zábavné dopoledne pro celou rodinu. Děti společně se svými (pra)rodiči si mohou vyzkoušet různé pohybové hry a úkoly. Aktivity jsou vhodné pro malé i starší děti. Akci pořádá Centrum pro rodinu Jitřenka Hranice.

Den matek v Michalově

KDY: neděle 12. května od 14 do 16 hodin

KDE: park Michalov, Přerov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ JÍT: Na ploše hned vedle restaurace budou připraveny výtvarné dílničky pro malé i velké – vyrobit si zde můžete dáreček pro maminku. Kromě tradičních přáníček a obrázků se budou vyrábět také hravé závěsné dekorace z papírových talířků. Vstup je zdarma, materiál bude připraven na místě. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do Vševědárny přerovského zámku (Horní náměstí 1).

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Jaroslav Loskot

ŠUMPERSKO a JESENICKO

Sraz a soutěž autoveteránů v Zábřehu

KDY: sobota 11. května od 8 hod.

KDE: Masarykovo náměstí, Zábřeh

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V rámci oslav 770 let města se v Zábřehu uskuteční další nadmíru zajímavá akce určená pro širokou veřejnost. Po pětileté pauze se v sobotu 11. května vrátí na Masarykovo náměstí výstava a soutěž automobilových a motocyklových veteránů. Letos jsou zváni majitelé vozů vyrobených do roku 1980. V 10:30 odstartuje závod veteránů na 60 km dlouhé trase po zábřežském okolí. Po celou dobu výstavy autoveteránů, ale i po startu závodu až do vyhlášení výsledků budou na náměstí pro návštěvníky připraveny atrakce pro děti, možnost občerstvení a po poledni tu bude vyhrávat i country kapela Pracka.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Vlastimil Leška

A.M.ÚLET slaví 30 let

KDY: sobota 11. května od 17 hod.

KDE: areál Sokol, Moravičany

ZA KOLIK: volný

PROČ PŘIJÍT: V sobotu 11. května se v Moravičanech uskuteční výroční koncert skupiny A.M.Úlet, která oslaví 30 let. Jako hosté vystoupí kapely Happy to Meet, Madalen, Katapult cover band, TURBO revival a bývalí členové kapely A.M.Úlet.

Underground Comedy Club míří do Šumperka

KDY: pátek 10. května od 19 hod.

KDE: Klub Foyer Domu kultury, Šumperk

ZA KOLIK: v předprodeji 200 Kč, v den akce 280 Kč

PROČ PŘIJÍT: Komici z Underground Comedy Clubu zavítají po dvou letech do Klubu Foyer šumperského domu kultury. V pátek 10. května čeká na návštěvníky opět notná dávka zábavy i podnětů k zamyšlení. Samotní účinkující Nikola Džokič, Tereza Bonaventurová a Honza Géryk ke své stand-upové show uvádějí: „Podstrojíme vám pořádnou porci našeho humoru, co je občas jemný jak dětská prdýlka, jindy nabroušený jako břitva v barber shopu. Čeká na vás ultimátní dvouhodinové vystoupení plné humoru, který vás nenechá v klidu. Otevřeme témata, o kterých se nemluví. Bude to zase stand-up vostrý, chvílemi sprostý a mládeži do 15 let nepřístupný.“

Akordeonový recitál Jitky Baštové v Jeseníku

KDY: neděle 12. května od 17 hod.

KDE: Kaple Jeseník

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 350 Kč, 300 Kč pro studenty a seniory, v den konání koncertu je cena o 50 Kč vyšší.

PROČ PŘIJÍT: Akordeonistka Jitka Baštová studovala na konzervatoři v Pardubicích a následně vystudovala Vysokou školu múzických umění v Bratislavě. Mezi úspěchy řadí 3. místo na mezinárodní soutěži na Slovensku. Na soutěžní přehlídce konzervatoří v roce 2007 obsadila též 3. místo. Hudební pořad oslavuje české skladatele 19. století Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka, kteří položili základy naší národní hudby. V koncertním vystoupení zazní jejich nejznámější skladby v podání sólového koncertního akordeonu.