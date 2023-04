Vjezdy do Olomouce zdobí nové komiksové tabule. Jak se vám líbí?

ANKETA / Patronka Olomouce svatá Pavlína a otec národa František Palacký dostali podobu komiksově laděných superhrdinů. Na tabulích umístěných na hlavních příjezdových trasách a výpadovkách v Olomouci připomínají dvě významná jubilea. A to, že letos uplyne 400 let od doby, kdy byla svatá Pavlína prohlášena patronkou města, a zároveň 450 let od založení Univerzity Palackého.

Nové tabule na příjezdových cestách a výpadovkách do Olomouce. | Foto: Egon Havrlant