Sváteční atmosféra vládla v sobotu 23. března na Masarykově náměstí v Hranicích, kde v deset hodin dopoledne odstartovala oblíbená akce Vítání jara spojená s Velikonočním jarmarkem. Bohužel větru a dešti neporučíme, a tak musela být před druhou hodinou odpoledne předčasně ukončena.

Vítání jara a Velikonoční jarmark v Hranicích, sobota 23. března 2024. | Foto: Jiří Necid, se souhlasem

Velikonoční jarmark, který už dopoledne přilákal davy lidí, nabídl řadu stánků s nejrůznějšími výrobky ze dřeva, slámy, keramiky, proutí, vlny, medu, dále hračky, svíčky a mnoho dalšího. Náměstím se linula vůně čerstvě pražené kávy, medoviny, trdelníků, langošů, klobás či sýrů, z pódia zněla živá hudba a děti se mohly zabavit na kolotoči nebo ve výtvarných dílničkách.

Masarykovo náměstí již tradičně zdobil i oblíbený Kraslicovník, na jehož výzdobě se každoročně podílejí jednotlivci i nejrůznější organizace z Hranic. „Je to tady úžasné. Přišli jsme s vnoučaty a popravdě nevíme, kam se dřív podívat. Děti jsou nadšené a my taky. Určitě rovnou zůstaneme i na oběd, pěkně tady hrají a nikam nespěcháme,“ pochvalovala si sedmapadesátiletá Anna z Hranic.

Zraky návštěvníků upoutaly i ukázky práce řemeslníků. Obdivovat mohli nejen kováře a pletaře pomlázek, děti i dospělé zaujalo také předení na kolovratu.

Zatímco krásné slunečné počasí už dopoledne přilákalo na jarmark davy lidí, silný vítr a déšť vyhnal necelé dvě hodiny po poledni z náměstí nejen návštěvníky, ale také prodejce, řemeslníky a účinkující. Bohužel bohatý program museli organizátoři předčasně ukončit.

I když se mnoho lidí schovalo do podloubí s nadějí, že se to jen přežene, nestalo se tak. „Těšili jsme se na vystoupení dětí ze Základní umělecké školy v Hranicích i na písničky Michala Tučného a na celkovou atmosféru jarmarku. Chtěli jsme si projít stánky, něco málo nakoupit a posedět si. Dopoledne bylo nádherně, vůbec nás nenapadlo, že se to odpoledne tak pokazí,“ posteskli si manželé Horákovi, kteří dorazili na náměstí po půl druhé, s tím, že příští rok to snad vyjde.