#vystraha SILNÝ VÍTR od úterý 05.10.06:00 do středy 06.10.00:00 S Místy očekáváme nárazy jihovýchodního až jižního větru nad 65 km/h. Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. @vystrahy pic.twitter.com/IaXvH16jUt

Vítr má zasáhnout zejména východní polovinu republiky. Výstraha meteorologů platí od úterní šesté hodiny ráno až do konce dne. Týká se Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Varování před silným větrem platí také pro části Vysočiny, Pardubického kraje a šest okresů Královehradeckého kraje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.