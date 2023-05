Konec 2. světové války v Evropě si slavnostním nástupem v kasárnách generála Zahálky v Hranicích připomněli ve čtvrtek vojáci 7. mechanizované brigády Několik příslušníků brigády dostalo u této příležitosti vyznamenání. Oslavy Dne vítězství pokračují v pondělí 8. května.

Vojáci si v Hranicích připomněli Den vítězství, čtvrtek 4. května 2023. | Foto: Petr Bakovský

Vojáky pozdravil starosta města Daniel Vitonský. „Velitel brigády brigádní generál Zdeněk Mikula se kromě připomenutí Dne vítězství také rozloučil s vojáky, kteří v rámci plnění úkolů odjíždějí na Slovensko a vyznamenal několik příslušníků brigády,“ informoval mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Poté společně položili věnce k památníku obětem boje za svobodu.

Oslavy Dne vítězství se v Hranicích uskuteční v pondělí 8. května od 10 hodin u památníku obětem fašismu na Městském hřbitově v Hranicích, u Smuteční obřadní síně.

Nahlédnout můžete také do Mauzolea na hřbitově nebo navštívit Stálou expozic Posádky Hranice velitelství 7. mechanizované brigády.

● Otevření Stálé expozice posádky Hranice – expozice 7. mechanizované brigády zpřístupněna v rámci Dne vítězství, v pondělí 8. května od 14 do 16 hodin, Kasárny generála Zahálky, vstup do expozice je v místě bočního vstupu do Zrcadlového sálu z ulice Hranická 457.

● Otevření hranického mauzolea – mimořádné otevření mauzolea na městském hřbitově v Hranicíchv rámci Dne vítězství, v pondělí 8. května od 9 do 16 hodin.

