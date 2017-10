Den volby: Hranicko si dnes a zítra zvolí nové poslance

Předvolební debaty jsou za námi a občané tak měli možnost se rozhodnout, koho půjdou v letošních volbách do Poslanecké sněmovny zvolit.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Černý

„Já mám jasno, už od svých devatenácti let volím vždy tu stejnou stranu,“ řekla seniorka z Hranic Marta.



V Hranicích se bude volit v jednašedesáti okrscích. Jeden okrsek se oproti minulým letem dokonce přidal.

„Od roku 2016 je tady navýšení o jeden okrsek, což je nově vzniklá obec Luboměř nad Strážnou. Takto už volby probíhaly i do krajských zastupitelstev,“ informoval Petr Mynář, vedoucí vnitřních věcí městského úřadu v Hranicích.



Změna bude i pro voliče Uhřínova, protože letos budou volit ve Středolesí. Každé volby se totiž volební místnosti v těchto dvou místních částech střídají.

Volební místnosti se otevřou v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Odhaduje se, že by mohly být výsledky sečteny nejpozději do sedmi hodin do večera.

2013: Na Přerovsku zvítězilo ANO

Volby na Přerovsku vyhrálo v roce 2013 hnutí ANO, které získalo 21,67%.

Na druhém místě skončili sociální demokraté se 21,23%. Třetí byli komunisté, kteří měli zisk hlasů 17,28 % hlasů, čtvrtý Úsvit přímé demokracie T. Okamury měl 9,27% a pátá byla KDU-ČSL se ziskem 8,41%. ODS měla 5,69%.