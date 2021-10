V okrsku číslo šedesát na základní škole Zeyerova v Olomouci přišlo k páteční 18. hodině 42,6 procenta voličů.

„Lidé chodí ve vlnách. Nejvíce od dvou do čtyř hodin odpoledne, ale i tak je to asi jedna z nejlepších volebních účastí za patnáct let, co dělám zapisovatelku,“ podotkla zapisovatelka okrsku Barbora Melicharová.

V tomto okrsku žádné problémy nezaznamenali. „Všichni nosí roušky, zatím jsme neměli jediný konflikt, že by přišel někdo bez ní. Pokud ji někdo neměl, vzal si tu, kterou máme k dispozici,“ dodala Barbora Melicharová.

V okrsku číslo čtyři na základní škole Komenium v centru Olomouce činila účast k páteční 20. hodině 47,8 procent.

Museli udělat místo na lístky

Také některé okrsky v Přerově zaznamenaly na závěr prvního dne až padesátiprocentní účast.

Ve městě Prostějov dosáhla večer průměrná účast kolem 38 procent, v Jeseníku podobně okolo 39 procent.

Prakticky srovnatelnou účast, čtyřicet procent, hlásilo v osm hodin večer i město Zábřeh.

„Lidé chodí hodně. Ještě než se se otevřely volební místnosti, na několika okrscích čekalo ve frontě až šedesát lidí. Bylo to v Ráječku, na DPSce a na bazénu. Tam lidé stáli frontu až ven,“ popsala mluvčí města Zábřehu Lucie Mahdalová.

V některých okrscích voliči urny natolik naplnili, že je komisaři museli setřepávat.

„Obálky s lístky se tam vlezou, jen se urny musí pořádně setřepat. Pokud by se někde přece jen zcela naplnily, kolega připraví další volební urnu. Kde bývá účast vyšší, bývají ve volebních místnostech vždycky dvě. Účast je hojná, lidé chodí i teď večer,“ dodala Lucie Mahdalová.

Vybírat nové poslance budou lidé moci i v sobotu, a to od 8 do 14 hodin. Nové složení sněmovny by mělo být známo během sobotního večera.

Průběh voleb v kraji je klidný. „Do této chvíle se v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nestalo nic neobvyklého,“ sdělila v 19 hodin mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová.