Antonín Fryč - TSS (68 let, podnikatel ve výrobě ocelových konstrukcí)

Václav Vévoda - Přísaha (45 let, právník, podnikatel)

Ludvík Šulda - KSČM (42 let, předseda Okresního výboru Komunistické strany Čech a Moravy Prostějov)

Radim Fiala (52 let, poslanec, místopředseda hnutí)

Ladislav Hynek - ČSSD (53 let, místostarosta Kostelce na Hané)

Marian Jurečka - SPOLU (40 let, předseda KDU-ČSL)

Tomáš Müller - Piráti + STAN (55 let, starosta obce Nová Hradečná)

Ladislav Okleštěk - hnutí ANO (60 let, poslanec)

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017 v Olomouckém kraji (v procentech): 1. Hnutí ANO 31,39 2. SPD 13,54 3. ODS 8,92 4. KSČM 8,78 5. Piráti 8,49 6. KDU-ČSL 8,26 7. ČSSD 7,44 8. STAN 4,44 9. TOP 09 3,24

Zajímavého kandidáta vyslalo v Olomouckém kraji do voleb Hnutí Prameny . Je jím astrolog Antonín Baudyš ze Šumperka, syn někdejšího ministra obrany.

V čele kandidátky Volného bloku je Marek Obrtel z Rokytnice, lékař a velitel Národní domobrany. Neznámé není ani jméno dvojky. Právník Jan Rytíř z Olomouce zastupoval několik lidí kvůli údajnému nezákonnému postupu ČEZ za černý odběr elektřiny. Jako právní zástupce a preventista vystupoval v kauze napadení ve Výchovném ústavu v Králíkách na Orlickoústecku, kde mladíci brutálně zbili pedagogy, jeden vrazil vychovateli šroubovák do krku.

SPD míří do sněmovních lavic po vedením Radim Fiala z Prostějova, druhého muže strany Tomio Okamury. Dvojkou je opět poslanec SPD Pavel Jelínek z Olomouce.

Komunisty v Olomouckém kraji překvapivě nevede do voleb dlouholetý poslanec Alexander Černý, jeho jméno na kandidátce vůbec nefiguruje. KSČM reprezentuje dvaačtyřicetiletý Ludvík Šulda ze Seloutek, analytik, předseda strany na Prostějovsku.

Z druhého místa společné kandidátky jde za Piráty do voleb současný místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal. Za ním na třetím místě usiluje o hlasy voličů opět kandidát České pirátské strany Viktor Tichák, univerzitní pedagog a olomoucký zastupitel.

Koalice Pirátů a Starostů má v čele starostu Nové Hradečné na Olomoucku a krajského zastupitele Tomáše Müllera (STAN), jehož posun do poslanecké lavice by mohl být jistý.

Kandidátku koalice SPOLU složenou z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vede bývalý ministr zemědělství a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Z vedení krajského města do Poslanecké sněmovny by chtěl postoupit občanský demokrat Martin Major, dvojka kandidátky SPOLU, takže šance jsou velké.

Ve Sněmovně by chtěl pokračovat i další poslanec hnutí ANO Milan Brázdil z Olomouce. Tento „skokan“ minulých voleb si jde pro hlasy voličů ze šesté příčky, stejně jako minule.

Lídři některých stran kandidujících v Olomouckém kraji ve volbách do Poslanecké sněmovny 2021. Ilustrační koláž | Foto: Archiv politiků/stran. Koláž: DENÍK

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.