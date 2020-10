Volby v rouškách: Hranicko vybírá vedení kraje i senátora

Úderem druhé hodiny odpolední se v pátek 2. října otevřely volební místnosti v Hranicích. Do zastupitelstva Olomouckého kraje a prvního kola voleb do senátu mohou lidé svůj hlas odevzdat v pátek do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Volby do krajského zastupitelstva a do Senátu v Hranicích, 2. října 2020 | Foto: Deník / Liba Mátlová